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恢復實體課 馬州教協反彈 州長：不可能所有教師打完疫苗才復課

記者張筠／馬州報導

馬州上周敦促各郡公校在3月1日前恢復實體課，但遭馬州教育協會(Maryland State Education Association)抨擊，指州府定的返校日期太「武斷」(arbitrary)，此事應由各郡自行決定；州長霍根(Larry Hogan)回應說，不可能等到所有教師接種完才返校，當前推動實體課計畫是為滿足部分學生的特殊需求。

馬州教育協會主席波斯特(Cheryl Bost)26日致信霍根和馬州教育總監卡倫·沙門(Karen Salmon)，表示州長「武斷定下返校日期」令教師不安，恐進一步傷及公校信譽。

「沒人比教師們更期待返校，教師每天都和家長、學生研究克服網課局限的辦法」，波斯特表示，多數教師希望在接種新冠疫苗後再返校，但現在疫苗資源緊缺，各校安全防疫資源也不充足，強推實體課計畫不合理。

波斯特說，實體復課前，各郡公校需衡量教學環境是否安全，給教師添置個人防護物資，升級教學樓通風系統，加強接觸者追蹤的人力，此外也需要更多資金補助。

「恢復實體課的決定權應歸各地公校教委，而不是州府直接指定。」波斯特在信中指，州府在制定疫苗接種計畫時，沒有充分做到教師優先，很多教師批評州府對教師不夠重視，在尚未完成給教師接種疫苗的計畫前，就進入下一階段，很多教師現在已申請不到疫苗。

霍根回應稱，教師接種疫苗並不是公校恢復實體課的必要條件，「我們不可能等到所有教師都接種(疫苗)後才開放實體課」，很多學校在教師還沒打疫苗前就已開放了五個月；他說，不是所有學生和教師都要同時回學校，但有特殊需求的學生已落後近一年的課業，他們真的需要實體教育的機會，敦促公校恢復部分實體課。

疫苗 公校 教育總監

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