疫苗接種進度 馬州、維州排名落後 不到1%打完兩劑

華盛頓郵報匯總各州疫苗 分配數據發現，截至26日，馬州 和維州 的新冠疫苗進度在全美排名靠後，按照已施打第一劑新冠疫苗的人口占比，馬州和維州分別排在第30名和31名，州府及地方政府正探索能更好分配疫苗的方法。

根據華郵整合的各州數據，馬州已分配超過57萬劑新冠疫苗，足夠接種該州19.3%的優先施打群體；目前則有33萬709人已接種第一劑新冠疫苗，占該州總人口的5.5%，而已完成兩劑疫苗接種的人口僅占0.7%。

維州則有45萬8472人已接種第一劑新冠疫苗，占該州總人口的5.4%，而已完成兩劑疫苗接種的人口僅占0.8%；同時，維州已分配超過79萬9000劑新冠疫苗，足夠接種該州37.8%的優先施打人群。

華府則在全美排名第七，目前已有至少5萬1421人接種第一劑新冠疫苗，占總人口的7.3%，覆蓋優先接種人群的17.8%；而華府現已分配的疫苗約7萬2000劑，足夠覆蓋當地25%的優先接種人群。

另據醫療行業領先雜誌「Becker’s Hospital Review」的分析，對比已分配的疫苗數量和已接種的人口占比，馬州和維州在全美排名更靠後，分別為第45和第50名，兩地僅分配了四成多的疫苗；該分析未統計華府數據。