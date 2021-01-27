馬州加速疫苗接種 65歲以上可打 州府壓力倍增

馬州疫苗接種邁入1C階段，可接種人數增200萬人，州府壓力大增。(美聯社)

拜登政府大力推動新冠疫苗 接種計畫，鼓勵65歲以上者接種，馬州 響應，25日起開始疫苗接種1C階段，可接種人數再增200萬，但疫苗供應速度未跟上，導致分配難度加大、接種進度落後；州長霍根(Larry Hogan)26日宣布將六旗遊樂場和巴爾的摩會展中心作為大型疫苗接種站，加速疫苗施打。

馬州衛生廳代理廳長斯考萊德(Dennis R. Schrader)25日表示，近日聯邦政府大力推動疫苗計畫，州府因此進入1C階段，允許65至74歲者、郵政、生產商、實驗室、農業等必要行業的工作者接種疫苗，可接種人數將再增約200萬人。

馬州上周開始疫苗1B階段，允許75歲以上者、有特殊需求及健康障礙的群體接種疫苗，已增加120萬的可接種人數，進入1C階段之後，州府分配及施打疫苗的壓力也加大，進度越來越落後，預計需數周才能趕上原進度。

目前馬州已接種新冠疫苗者在全美排名倒數第十，斯考萊德表示，馬州在施打疫苗的第一個月採取保守策略，恪守計畫以確認可接種人數不會遠超州府擁有的疫苗數量，陷入「供不應求」的窘境，當時平均每周接種約7萬劑，但如今疫苗推進加快，供應速度沒跟上，導致州府壓力加大，完成的情況也更不好。

進度落後也受公校 恢復實體課的計畫影響，由於州府日前敦促各郡公校在3月1日前要實行混合教學，各地申請打疫苗的教師大增，州府若給教師優先接種，就會擠占其他群體的疫苗資源。

斯考萊德原本認為馬州應先留在1B階段，畢竟各州疫情狀況、疫苗數量、公校計畫等細節不同，但聯邦政府堅持要求各州開始給65歲以上的人群接種。

為協助醫院和各地方衛生部門分配和施打疫苗，霍根26日宣布把六旗遊樂場、巴爾的摩會展中心作為疫苗接種站，由國民兵協助疫苗運送，州府也和醫療機構、沃爾瑪(Walmart)等連鎖商家合作，計畫增設以社區為單位的接種站，減緩人口密度較高郡市的壓力，並提高部分少數族裔社區的接種比率；此外州府也撥款3580萬元支持非公校的防疫和教學計畫。