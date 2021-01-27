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華府新常態！5000國民兵駐守至3月中 嚴防暴亂再起

記者張筠／華盛頓報導
至少5000國民兵將駐守華府至3月中，協助華府維穩、防疫、疫苗輸送等工作。（記者張筠 / 攝影）
至少5000國民兵將駐守華府至3月中，協助華府維穩、防疫、疫苗輸送等工作。（記者張筠 / 攝影）

拜登總統就職典禮順利落幕，但國會暴亂給華府留下陰影，華府市長包瑟(Muriel Bowser)提醒市民預備好迎接「新常態」(new normal)，國民兵(National Guard)將駐守至3月中，協助華府維穩及防疫，確保華府至少在近一年內不受極端分子攻擊；華府民眾對此意見不一，有人認為這是防患未然，亦有人認為市府反應過激，戒嚴將影響正常生活。

為保就職典禮安全，華府早先有2萬5000多國民兵駐守，國民兵發言人本周表示，大部分國民兵已在上周末撤離，但仍有7000多人應聯邦執法部門要求，在國會參院審理前總統川普彈劾案期間留守華府，防止極端分子再掀暴亂；另至少5000人將駐守華府至3月中，支援華府維安、防疫、疫苗運送等工作。

國會山莊附近兩米多高的圍欄將持續至1月底，國民兵也將協助維持國會參院審理彈劾案期...
國會山莊附近兩米多高的圍欄將持續至1月底，國民兵也將協助維持國會參院審理彈劾案期間的華府秩序。（記者張筠 / 攝影）

包瑟提醒市民做好準備迎接「新常態」，自國會暴亂以來，華府和聯邦部門已在評估未來一年的隱患，「聯邦政府建議更多軍警戒備，常規巡邏，震攝不法分子。」

有人支持市府防患於未然的作法，儘管就職典禮結束，但新舊總統交接不算和睦，兩黨調和矛盾也需時間，而且國會參院將於2月8日開始審理前總統川普的彈劾案，恐再掀抗議衝突，因此部分居民認為有必要增派國民兵和警力。

但也有商家擔心影響正常生活，國會山莊附近兩米多高的圍欄將維持至1月底，有人表示這會加劇不必要的緊張、影響正常戶外運動；此外國民兵在華府的支出將由華府納稅人承擔，這也引起反對者不滿。

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