北維州首見新冠變種確診 患者無旅行史

維州 衛生廳25日宣布，北維州出現第一例新冠變種病毒 B-117確診，而此人之前並無旅行史，衛生廳指染疫原因與「人與人之間的傳播增加」有關，呼籲維州居民繼續遵守衛生指導，謹慎防疫。

B-117是去年底首次出現在英國的新冠變種病毒，無跡象顯示B-117會造成更嚴重的疾病，或增加患者死亡率，但其傳染力要比其他毒株更強，目前已在全美23個州確診超過200例。

維州衛生廳廳長奧利弗(Norman Oliver)表示，科學家正研究變種新冠病毒的影響以及現有疫苗 對其的功效，但初步數據顯示，維州正施打的輝瑞疫苗和莫德納疫苗均對預防B-117有效果。

「病毒總在不斷變化，我們預計，隨著病毒的傳播，還可能出現新的變種毒株。」奧利弗說，目前研究結果只知道變種病毒B-117在人與人之間傳播速度更快，但它是否會導致更嚴重的併發症，還需了解更多。

兩周前，隔壁馬州也確診兩例B-117感染者，但其中一人早先曾出國，兩人均在65歲以下，確診後情況尚好，不需住院。

維吉尼亞大學生物複雜性研究所(Biocomplexity Institute)對維州首例變種病毒可能產生的影響表示擔憂，根據該研究所的最新模型數據，如果B-117變種病毒成為維州新冠疫情的主流病毒，從2月底至4月底，維州可能出現為期十周的每周新增6萬5000例確診的疫情新高峰。

維州的七日日均新冠確診25日達到6172例，為疫情以來第四高；上周開始下滑的新冠住院數在25日又重回2888人，目前加護病床使用率已達到82%。

截至25日，維州至少有45萬8472人已接種第一劑新冠疫苗，6萬4381人已打完接種疫苗所需的兩針。