「少年諾獎」李方舟 挑戰解決環境問題

馬州高中生李方舟，利用機器學習預測西佛羅里達大陸架的有害藻華，入圍「少年諾獎」雷傑納隆科學獎決賽。(李方舟提供)

素有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)日前放榜前40名決賽名單，馬州 詹姆士貝尼特高中(James M. Bennett HS)的12年級學生李方舟(Marvin Li)，利用機器學習預測西佛羅里達大陸架的有害藻華(algal blooms)生長情況，成為馬州唯二入圍 的華裔學生之一。

李方舟來自馬州東岸最大城市薩爾斯柏里(Salisbury)，熱中科研和閱讀，平日裡喜歡擊劍和國際象棋；年僅17歲的他科研經驗豐富，先後在薩爾斯柏里大學、科學研究項目(Research Science Institute)、馬里蘭大學等機構做實習和研究。

他也是2018年「戴維森獎學金」(Davidson Fellows Scholarship)得主，利用機器學習為沿海水域的衛星遙感探索出一種新算法，讓衛星遙感在切薩皮克灣(Chesapeake Bay)檢測 水透明度(water clarity)成為可能；該獎項旨在嘉獎在科學、藝術方面有成就的學生，每年全美僅20人獲此殊榮。

此次他將視野移到西佛羅里達的紅潮危機，利用機器學習預測有害藻華短凱倫藻(Karenia brevis)的爆發；李方舟說，那些魚類死亡的照片令他震驚，若能更好的檢測，就能幫助政策制定者更好的應對。

李方舟出身學術世家，父母是來自中國大陸的一代移民，均是教授，而哥哥李一帆(Yifan Michael Li)早先也在2016年入圍英特爾科學獎(STS)決賽，以數據模型研究大腦對刺激和行為變量的反應，幫助阿茲海默症(Alzheimer’s disease)的治療。

談及入圍雷傑納隆科學獎決賽，李方舟說，是一種混合了激動、渴望與擔心的複雜心情，「和其他決賽選手一樣，我並沒指望能接到(通知入圍的)電話，所以(得知入圍後)我非常期待能和其他人會面！」

孔子的「知之為知之，不知為不知，是知也。」是李方舟很喜歡的一句格言，他很享受結合自己對環境科學與電腦科學的興趣，去解決跨學科問題的過程；高中畢業後，李方舟計畫在大學攻讀環境科學專業，並在求知與科研的未來路上，為解決氣候變遷帶來的挑戰作出貢獻。