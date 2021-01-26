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拜登停車買小吃 喬治城貝果店走紅

記者羅曉媛╱華盛頓報導
拜登總統和兒子、孫女做完禮拜後的返程路上，在喬治城一家貝果店買了小吃，引路人圍觀。(James Culcasi/For Call Your Mother)
拜登總統和兒子、孫女做完禮拜後的返程路上，在喬治城一家貝果店買了小吃，引路人圍觀。(James Culcasi/For Call Your Mother)

拜登總統24日做完禮拜的回程路上，意外停留喬治城貝果店「Call your Mother」，由於他擔任副總統時期就經常到華府的街邊店買小吃，此舉也引來網民熱議。

拜登是繼前總統甘迺迪之後，第二位信奉天主教的美國總統，他24日與兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)，以及兩個孫女一同前往離白宮不遠的天主教聖三一教堂(Holy Trinity Catholic Church)做禮拜，返程路上，杭特想要買點吃的，總統座車便在「Call your Mother」店外短暫停留。

拜登並未下車，從始至終都是和孫女一起坐在車裡，杭特則在窗外駐足幾分鐘後，點了一份團體外賣(group order)，其中就包括該店的招牌產品「芝麻貝果」。

這一景象也被周圍許多街坊和路人看到，紛紛拍照或拍視頻發到推特，一時間「Call your Mother」也成了推特熱搜話題標籤(hashtag)。

還有人曬出之後到「Call your Mother」買的貝果三明治，表示「既然拜登今天來喬治城的貝果店買了吃的，我感覺所有人也該來嚐嚐這家店的魅力貝果。」

「Call your Mother」是大華府地區一家猶太熟食連鎖店，其粉紅色的外牆在古韻古風的喬治城格外惹眼，這家店是由歐巴馬政府前官員齊安茲(Jeff Zients)與披薩店主達納(Andrew Dana)、莫瑞拉(Daniela Moreira)在2017年共同開辦，齊安茲近期也被拜登任命主管新冠抗疫事務。

「多麼驚喜的一個周日。」「Call your Mother」感謝總統對本地商家的支持，並在事後發推表示，「非常激動能有熱愛華府一切(美食)的現任總統到訪 — 從一個芝麻貝果開始，歡迎隨時回來。」

早在拜登任職副總統時期，就因常到華府的路邊小店買東西，給本地人留下平易近人的印象，此次是他上任四天以來首次到街坊店消費，前總統川普在華府的四年期間，僅有一次在華府的餐館公開露面，還是在其「川普國際酒店」內的一家牛排館。

拜登總統和兒子、孫女做完禮拜後的返程路上，在喬治城一家貝果店買了小吃，引路人圍觀...
拜登總統和兒子、孫女做完禮拜後的返程路上，在喬治城一家貝果店買了小吃，引路人圍觀。(James Culcasi/For Call Your Mother)

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