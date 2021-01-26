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高爾曼總統就職典禮讀詩 馬州摩大邀任常駐詩人

記者張筠╱馬州報導
22歲非裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)20日在拜登就職典禮上讀詩。(美聯社)
22歲非裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)20日在拜登就職典禮上讀詩。(美聯社)

22歲非裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)日前在拜登就職典禮上讀詩，引起全美矚目，馬州的非裔摩根州立大學(Morgan State University)也讚許高爾曼的才華，在她的表演結束後立即邀請她做該校常駐詩人，表示「我們需要你！」

高爾曼20日在拜登就職典禮上朗讀她創作的「我們走上山丘」，結束後摩根州立大學校長威爾森(David Wilson)立即在推特上稱讚她才華橫溢，並願意提供她工作機會，表示「我需要你來做常駐詩人！」

「她在電視上的表演深深打動我。」威爾森表示，高爾曼的詩作充滿希望和力量，摩根州立大學有不同風格的常駐作家，「相信高爾曼也能在此收穫更廣闊的視野，獲得更多寫作靈感。」

青年文學團體「Penguin Young Readers」也將在今年春天出版含有她的「我們走上山丘」的特別詩集。

高爾曼是目前美國歷史上最年輕的總統就職典禮誦詩之人，她在自創的詩作中回顧美國歷史，並呼應拜登訴求團結的就職演說主旨，呼籲美國民眾和睦團結，一起邁向光明。

高爾曼1998年生於加州，由母親扶養長大，以優異的成績畢業於哈佛大學本科社會學專業，期間還獲「全國青年詩人桂冠獎」( National Youth Poet Laureate)；高爾曼從小就展現出演說方面的才華，並受到母親的啟發與鼓勵，熱愛閱讀寫作，她的詩作專注於女權主義、族裔、邊緣化、反對壓迫等議題，2016年還成立了非營利組織「一筆一頁」(One Pen One Page)，匯聚熱愛寫作並具領導力的青年人才。

高爾曼與副總統賀錦麗(Kamala Harris)的名字在20日成為推特上的熱搜詞彙，不少人也用標籤「非裔女孩的力量」(#BlackGirlMagic)來表達對她們的尊敬和受到的啟發，高爾曼曾在2017年表示要在2036年競選美國總統。

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