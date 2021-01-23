隊長等四人違反防疫 華盛頓首都冰球隊被罰10萬

華盛頓首都冰球隊隊長歐弗金因違反聯盟的防疫規定被禁賽，且該隊被罰10萬元。(美聯社)

「華盛頓首都」(Washington Capitals)冰球隊近日因違反國家冰球聯盟(National Hockey League)的防疫 規定，隊長及另三名隊員在巡迴比賽期間聚集在同一酒店房間且沒戴口罩，事後其中一人新冠檢測 呈陽性，因此四人被隔離並禁賽，華盛頓首都隊也因此被罰10萬元，球隊和隊長均認錯，但隊長的女友近日仍在社交媒體上發表嘲諷言論，批評聯盟的防疫規定嚴格到不合理。

國家冰球聯盟表示，華盛頓首都的部分隊員在參賽期間沒有確保社交距離 ，且與人近距離接觸時沒戴口罩，予以懲處，罰華盛頓首都隊10萬元，且違規成員禁賽。

該隊隊長歐弗金(Alex Ovechkin)和另外三名隊員Evgeny Kuznetsov、Dmitry Orlov、Ilya Samsonov在巡迴比賽期間聚集在同一酒店房間且沒戴口罩，事後Ilya Samsonov的新冠檢測又呈陽性，因此四人目前全部隔離，且未來至少四場比賽都不能參加。

歐弗金表示對自己的行為感到後悔，稱已學到教訓，但其女友Nastya Shubskaya近日卻在社交媒體上嘲諷國家冰球聯盟的規定，「去餐廳吃飯都不會染疫，只有在酒店會染疫」，以此批評聯盟的防疫規定嚴格到不合理，此外她也表示歐弗金和另一隊員Dmitry Orlov已有新冠病毒的抗體，但遭質疑，有抗體並不代表可以不遵守聯盟的防疫規定。

根據國家冰球聯盟的規定，所有參賽隊伍必須確保社交距離，隊員只能住單人間，且不經允許不得邀請任何訪客或其他隊員進入，球隊可按需申請大型公共場所，用於會議或培訓，但必須確保社交距離；華盛頓首都隊是第一個被國家冰球聯盟懲處的球隊。