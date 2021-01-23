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華府公校教師25日打疫苗 育兒工作者批市府大小眼

記者張筠╱華盛頓報導
華府日托工作者要求提早接種疫苗。(美聯社)
華府日托工作者要求提早接種疫苗。(美聯社)

華府新冠疫苗的施打及分配持續引發討論，下周一(25日)起華府公校教師可接種疫苗，但日托中心(day-care)工作者不滿，認為市府沒有予以足夠重視，請願要求提前；市府回應指，疫苗資源有限，日托工作者也是必要行業人員，將在公校教師之後立即安排接種，但並未公布具體日期。

部分立法者批評市府不重視日托行業工作者，為推進公校恢復實體課，就優先給教師接種疫苗，華府多家日托機構已復工數月，但至今仍未排到接種疫苗的資格；也有維權團體稱，日托人員的平均年齡比公校教師大，薪資也多為最低水平，理應優先接種。

日托工作者、維權團體和家庭21日在網上發起請願(https://bit.ly/3iEgCvc)，要求市府重新考慮疫苗接種順序，希望將日托行業提前，截至22日已收集逾2500個簽名。

華府在制定疫苗計畫方面始終有掙扎，市長包瑟(Muriel Bowser)1月初曾將公校教師、日托人員、超市員工及其他公共事務人員，排在一線人員和65歲以上民眾之後，列為次優先接種疫苗的群體；但市府本周調整計畫，拆分該群體，將警員、公校教師等列在前面，好推進2月初的返校計畫，育兒工作者也因此被置後。

華府衛生局新冠疫苗負責人沙爾(Ankoor Shah)表示，為鼓勵公校從2月1日起恢復部分實體課，市府分配3900劑新冠疫苗給公校教師，另有1900劑給特許學校教師，不過教師仍可自由選擇接種疫苗，市府及公校不會將其定為返校的必要條件。

疫苗 公校 華府

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