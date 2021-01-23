川粉暴亂疫 至少19名國會警察確診 工會轟仍未排到打疫苗

圖為華府警方徵求國會暴動相關線報。(美聯社)

日前發生的國會暴亂不僅震盪美國民主，更阻礙華府 防疫工作，國會警察 工會(Capitol Police Labor Committee)近日表示，至少19名國會警察在6日的暴亂後確診新冠肺炎，華府警方新增的確診人數也創新高。

國會警察工會自去年3月就要求加強防護，包括擴大篩檢和疫苗 接種，工會主席帕普斯(Gus Papathanasiou)批評防疫領導力不足，表示現任和前任主管都沒有予以防疫足夠重視，導致多名國會警察在執勤中感染；截至發稿前，國會警方也沒有對此予以回應。

6日大批沒戴口罩的川普支持者攻占國會，讓華府地方官員和聯邦執法人員處於極高的染疫風險，且至少19名國會警察參與防暴後確診新冠，地方官員也擔憂該事件會導致未來幾個月大華府確診人數驟增。

自6日以來，華府警方新增82人確診，成為疫期新高，華府警察局發言人表示，雖然目前沒有證據顯示警員確診與6日的暴亂有關，但增長速度明顯加快；國家公園管理局代理局長21日也確診新冠肺炎。

華府從25日起開放警察接種新冠疫苗，但帕普斯表示，目前國會警察接種疫苗的時間安排仍是未知數；近日有報導指隨著疫情加劇，國民兵和國會警察恐將人力不足。