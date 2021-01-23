我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

川粉暴亂疫 至少19名國會警察確診 工會轟仍未排到打疫苗

記者張筠╱華盛頓報導
圖為華府警方徵求國會暴動相關線報。(美聯社)
圖為華府警方徵求國會暴動相關線報。(美聯社)

日前發生的國會暴亂不僅震盪美國民主，更阻礙華府防疫工作，國會警察工會(Capitol Police Labor Committee)近日表示，至少19名國會警察在6日的暴亂後確診新冠肺炎，華府警方新增的確診人數也創新高。

國會警察工會自去年3月就要求加強防護，包括擴大篩檢和疫苗接種，工會主席帕普斯(Gus Papathanasiou)批評防疫領導力不足，表示現任和前任主管都沒有予以防疫足夠重視，導致多名國會警察在執勤中感染；截至發稿前，國會警方也沒有對此予以回應。

6日大批沒戴口罩的川普支持者攻占國會，讓華府地方官員和聯邦執法人員處於極高的染疫風險，且至少19名國會警察參與防暴後確診新冠，地方官員也擔憂該事件會導致未來幾個月大華府確診人數驟增。

自6日以來，華府警方新增82人確診，成為疫期新高，華府警察局發言人表示，雖然目前沒有證據顯示警員確診與6日的暴亂有關，但增長速度明顯加快；國家公園管理局代理局長21日也確診新冠肺炎。

華府從25日起開放警察接種新冠疫苗，但帕普斯表示，目前國會警察接種疫苗的時間安排仍是未知數；近日有報導指隨著疫情加劇，國民兵和國會警察恐將人力不足。

警察 華府 疫苗

上一則

新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

下一則

芝教師2月中可打疫苗 工會投票25日是否返校

延伸閱讀

華府國民兵睡在冰冷停車場？國會警察挨轟

華府國民兵睡在冰冷停車場？國會警察挨轟
負責華府就職典禮維安 逾150國民兵確診

負責華府就職典禮維安 逾150國民兵確診
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
川粉平台Parler要求恢復連線 美聯邦法官駁回

川粉平台Parler要求恢復連線 美聯邦法官駁回
FBI加碼賞金 追查國會放置炸彈嫌犯

FBI加碼賞金 追查國會放置炸彈嫌犯
學者：川普涉煽動暴亂 先彈劾才能療傷

學者：川普涉煽動暴亂 先彈劾才能療傷

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒