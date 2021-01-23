霍根促公校3月前恢復實體課 各郡反應兩極

馬州敦促各郡公校3月1日前恢復實體課，但各郡反應不一。(美聯社)

馬州 州長霍根(Larry Hogan)21日敦促全州公校 在3月1日前實行網路與實體混合的教學，避免更多弱勢群體在疫情 期間的學業落後，州府也撥款補貼公校在疫情期間的支出，並提供大量防疫物資推進返校計畫，不過各郡公校對此反應不一，有地方官員認為州府的進度過快。

霍根表示，馬州教育委員會(Board of Education)已通過「安全有效」的返校計畫，鼓勵全州公校系統遵循防疫標準在3月1日前陸續恢復實體課堂；目前馬州教職員工已可接種新冠疫苗，為教師返校增加防護，不過馬州衛生廳代理副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan，音譯)表示，已接種疫苗的教師數量不應成為衡量公校是否能恢復實體課的標準，教師仍有選擇返校的權力。

馬州衛生廳提供兩種混合教學方案，第一種允許有特殊需求的學生每天上實體課，小學和初中學生可在疫情指標允許的條件下，選擇每天實體課或參與混合課堂，州府較推薦此方案。

第二種方案與第一種相似，區別在於初中生沒有完全實體課的選項，學生可從全網課或混合教學中二選一，小學生則可以選擇完全實體課或混合教學；兩種方案均要求在校師生戴口罩、保持社交距離等基本的防疫。

霍根表示，目前各郡都有無限的新冠檢測試劑，州府也已預備了補貼公校的款項，並提供200萬片口罩、20萬個塑料面罩，以及手部消毒液、手套等防疫物資。

不過各郡公校系統對此反應不一，喬治王子郡公校表示「已計畫讓小部分學生今年春天陸續返校」，且仍在評估疫情與教學的狀況；馬州規模最大的蒙郡公校(MCPS)則表達顧慮，認為州府推動實體課的進度過快，當前該郡疫情仍較嚴重。