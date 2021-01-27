中醫師趙愛秋談冬季進補注意事項

專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

中醫認為，冬令進補與平衡陰陽、疏通經絡、調和氣血有密切關係。在寒冷季節，更宜進行食補。這對改善營養狀況，增強機體免疫功能等方面，更能顯示出藥物所不能替代的效果。

1.注意養陽，以滋補為主－冬令進補應順應自然，注意養陽，以滋補為主。根據中醫「虛則補之，寒則溫之」的原則，在膳食中應多吃溫性、熱性、特別是溫補腎陽的食物進行調理，以提高機體的耐寒能力。冬季「食補」，應供給富含蛋白質、維生素和易於消化的食物。可選食：粳米、秈米、玉米、小麥、黃豆、豌豆等穀豆類；韭菜、香菜、大蒜、蘿蔔、黃花菜等蔬菜；羊肉、牛肉、雞肉及鱔魚、鯉魚、鰱魚、帶魚、蝦等肉食；橘子、椰子、菠蘿、荔枝、桂圓等水果。

2.少瓜多果，少吃瓜類－尤其西瓜、黃瓜，因為它們偏涼性。你吃瓜比較多就容易出現腹瀉，吃水果，除了吃梨以外，蘋果 也是非常健康的水果，它是平性的。從中醫說食品有那麼幾系列，分別是熱性、溫性、涼性、寒性、平性。也就是在溫性裡邊最熱的變熱，在涼裡邊再涼點就變成寒性，如果不涼也不熱就是平性。所以根據不同節氣、不同的年齡段要吃不同性質的水果。秋天天氣已經開始慢慢變了，尤其中老年朋友本身機體功能逐漸衰退，容易出現胃寒。所以切忌深秋季節特別是冬天，少吃瓜類，多吃些蘋果。

3.多吃蜂蜜少吃薑－冬天要多蜜少薑，蜂蜜一方面給人們帶來能量，另外它有大量的微量元素，像鐵、鈣、錫、錳等等。每天臨睡前半個小時到一個小時，吃一杯蜂蜜優酪乳，（糖尿病要減半），有助於睡眠，蜂蜜補充微量元素，補充維生素。另外蜂蜜還能緩解便秘，第二天我們就會感覺我們便秘一掃而光。相對蜂蜜而言，薑要少吃些，避免發汗傷害津液，保存體力。

4.多吃增加能量的食品－冬天非常寒冷，冬季要吃三高 食品，高熱量、高蛋白、高維生素。也就是說多吃碳酸化合物，多吃一些蛋白質，比如說雞蛋、牛奶、肉類，其實鴨肉秋天吃比較好。如果我們一些老年朋友胃不舒服，想吃鴨肉又怕胃不舒服，所以做鴨肉擱點薑或者擱點當歸。冬天禦寒多吃高蛋白類，適當增加脂肪。多吃雞肉，雞肉是溫性，含蛋白質非常豐富。而且雞肉它的營養成分可以防止得呼吸系統疾病，可以預防感冒，包括我們預防甲型H1N1流感。

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州 和維州行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證書(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。