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劉氏汽車維修中心專業技師多 服務快且完善

本報華府訊
劉氏汽車維修中心
劉氏汽車維修中心

位於維州Annandale的劉氏汽車維修中心，成立於1990年，服務華人已有二十九年多，其服務之快捷、完整、妥善，而且服務態度親切，甚得華人愛戴，所以劉氏汽車維修中心的名字，幾乎無人不識，享譽大華府，在網上更好評如潮。

劉氏汽車維修中心由具多年經驗及全美汽車合格執照技師劉家傑先生主理，竭誠為華人服務通國、粵、越、潮、英語。專精各類汽車的疑難雜症，由於中心專業修車技師眾多，所以顧客來中心修理，不需等候，達到「來到便做，馬上可做」的便利，而且當天便可解決，給予顧客方便，讓顧客盡早取車，其貼心的服務，贏得顧客多年的支持。劉氏汽車維修中心精於車體鈑金噴漆、冷暖氣系統、前後煞車檢修與換新、冷卻系統及水箱換新、轉向系統與承載檢修、引擎調整、翻新與換新、齒輪箱翻新與換新、離合器檢修與換新。

此外，劉氏汽車維修中心也是維州汽車排氣及安全檢查站，具有4名執照檢查員，為您進行維州政府規定的檢查。若您要通過維州汽車安全檢查，那您一定要到劉氏汽車維修中心。對於各種汽車的難題及維修，都是免費估價。而進行定期保養，更可獲九折優待。劉氏汽車維修中心備有最新電腦檢查裝備，各種維修均有保證期，中心更自備拖車服務。

劉氏汽車維修中心Annandale Citgo Gas Station 電話：703-941-6927，703-941-8308，703-941-8309，地址： 7131 Columbia Pike, Annandale, VA 22003，營業時間：週一至週五7:00am-7:00pm，週六7:00am-5:00pm，週日公休。   

汽車 維州 華人

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