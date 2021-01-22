總統就職落幕 華府維安未鬆懈

總統就職典禮期間，華府市中心多數道路禁止路邊停車，直到23日才能恢復。（記者張筠 / 攝影）

拜登 與賀錦麗的就職典禮落幕，華府 核心區域的戒嚴逐步鬆綁，但華府市長包瑟(Muriel Bowser)稱首都將有「新樣貌」，維安程度不會放鬆至國會暴亂前的狀態，軍警官員也需確保拜登上任後，在華府的行程順利、安全，以及國會參院對川普的彈劾審理等事務能有序進行，避免安全隱患。

20日的總統就職典禮結束後，華府市中心的多條封鎖道路21日陸續開放，日前關閉的13個地鐵站將在22日重開，部分道路的路邊停車23日恢復；市長包瑟表示，還未知就職期間的戒備森嚴會否成為華府的永久狀態，但也明指「不希望華府到處都是圍欄或武裝部隊」。

市府官員稱，撤除圍欄、清除路障等工作預計需36小時，參與就職維安的大多數國民兵 21日陸續撤離，但仍有6000多軍人留守華府至本周末結束，維持就職後續的社會治安。

國防部國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)說，就職典禮結束後，國防官員仍會視華府隱患的大小來增減人力，若維安力量不足，將再部署更多國民兵，「我們現在面臨國內外雙重恐怖主義，因此需要重新審視、計畫維安工作。」

民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)表示，6日發生暴亂後，國會大廈再也恢復不到從前的狀態，預計國會大廈入口將增設金屬探測儀，防止有人攜武器進入。