我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

疫情尚未好轉 華府餐館今起可恢復25%堂食

記者張筠／華盛頓報導
華府餐館22日起可恢復25%的堂食，就職典禮前夕，市中心商家堅持提供戶外用餐，並安裝木板防止暴亂。（記者張筠 / 攝影）
華府餐館22日起可恢復25%的堂食，就職典禮前夕，市中心商家堅持提供戶外用餐，並安裝木板防止暴亂。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)21日宣布從今天(22日)起放鬆部分防疫禁令，餐館可在客容量不超25%的情況下恢復堂食，博物館、圖書館等公共場所也可重開；不過華府近期疫情仍未好轉，儘管疫苗在推進，但上周染疫率仍達高峰，每十萬人有近46人確診，比去年春季更嚴重，醫院病床使用率略下降，但也超過80%。

華府餐館堂食因防疫和總統就職典禮在去年12月底暫停，原計畫執行至本月15日，又因國會突發暴亂延長一周；包瑟21日表示，從22日下午5時開始，餐館可恢復25%的堂食，博物館可重開，但業主和公眾仍需戴口罩並保持社交距離。

去年底，史密森尼學會(Smithsonian)早在市府收緊防疫禁令前，就宣布關閉國家動物園和旗下所有博物館，目前尚未公布重開時間。

雖然市府放寬部分限制，但華府疫情未明顯好轉，上周平均每十萬人有近46人感染，該數字創疫情以來的新高；衛生局數據顯示，當前醫院病床使用率比月初的89%略下降，但仍超80%。

此外，華府的疫苗已推進到優先接種65歲以上者，但整體施打進度不穩定，也有質疑聲稱市府在不同區域的疫苗分配不公。

另有人擔心市府重開堂食略顯草率，表示疫情不像總統就職典禮一樣在20日就結束，防疫禁令也不該如維安的「圍欄、路障」般立即撤除；包瑟的幕僚長法奇科(John Falcicchio)回應，總統就職期間市中心封鎖給周邊商家帶來巨大衝擊，原本就受疫情阻礙的生意更難恢復，現在放寬部分限令，是為輔助商家發展，呼籲公眾多支持。

疫情 華府 防疫

上一則

任內將推華府自成一州？拜登46號車牌走紅

下一則

蒙郡疫苗講座 22日加場

延伸閱讀

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了
運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效

運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效
就職典禮順利結束 華府維安不會徹底鬆綁至暴動前狀態

就職典禮順利結束 華府維安不會徹底鬆綁至暴動前狀態
印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能

印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能
管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約
華府疫情重災社區 長者優先打疫苗

華府疫情重災社區 長者優先打疫苗

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57
瑞秋‧李雯。(美聯社)

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

2021-01-19 08:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡