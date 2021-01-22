疫情尚未好轉 華府餐館今起可恢復25%堂食

華府餐館22日起可恢復25%的堂食，就職典禮前夕，市中心商家堅持提供戶外用餐，並安裝木板防止暴亂。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)21日宣布從今天(22日)起放鬆部分防疫 禁令，餐館可在客容量不超25%的情況下恢復堂食，博物館、圖書館等公共場所也可重開；不過華府近期疫情 仍未好轉，儘管疫苗在推進，但上周染疫率仍達高峰，每十萬人有近46人確診，比去年春季更嚴重，醫院病床使用率略下降，但也超過80%。

華府餐館堂食因防疫和總統就職典禮在去年12月底暫停，原計畫執行至本月15日，又因國會突發暴亂延長一周；包瑟21日表示，從22日下午5時開始，餐館可恢復25%的堂食，博物館可重開，但業主和公眾仍需戴口罩並保持社交距離。

去年底，史密森尼學會(Smithsonian)早在市府收緊防疫禁令前，就宣布關閉國家動物園和旗下所有博物館，目前尚未公布重開時間。

雖然市府放寬部分限制，但華府疫情未明顯好轉，上周平均每十萬人有近46人感染，該數字創疫情以來的新高；衛生局數據顯示，當前醫院病床使用率比月初的89%略下降，但仍超80%。

此外，華府的疫苗已推進到優先接種65歲以上者，但整體施打進度不穩定，也有質疑聲稱市府在不同區域的疫苗分配不公。

另有人擔心市府重開堂食略顯草率，表示疫情不像總統就職典禮一樣在20日就結束，防疫禁令也不該如維安的「圍欄、路障」般立即撤除；包瑟的幕僚長法奇科(John Falcicchio)回應，總統就職期間市中心封鎖給周邊商家帶來巨大衝擊，原本就受疫情阻礙的生意更難恢復，現在放寬部分限令，是為輔助商家發展，呼籲公眾多支持。