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音樂老師是軍人 華府維安不忘線上授課

記者張筠／維州報導
在12小時的輪班執勤期間，柯特仍堅持通過Zoom給學生線上授課。（華府國民兵公共事務局提供）
在12小時的輪班執勤期間，柯特仍堅持通過Zoom給學生線上授課。（華府國民兵公共事務局提供）

過去一年受新冠疫情影響，各地公校教師任務加重，不僅要克服網路教學的局限，還要加強防疫以推進返校上課，維州公校音樂教師柯特(Jacob Kohut)更是身兼數職，作為國民兵(National Guard)的他，近期在網路授課之餘，也參與到總統就職典禮的維安工作，希望在維護社會治安的同時，也能持續用音樂藝術來治癒社會和民眾情緒。

身為一名國民兵，柯特近期在駐守華府的同時也堅持公校教學，希望用音樂治癒人心。（柯...
身為一名國民兵，柯特近期在駐守華府的同時也堅持公校教學，希望用音樂治癒人心。（柯特提供）

熱愛音樂的柯特擅長巴松管和薩克斯風，他希望用親身實踐來提升社會對藝術教育的重視。...
熱愛音樂的柯特擅長巴松管和薩克斯風，他希望用親身實踐來提升社會對藝術教育的重視。（Canterbury Woods 小學提供）

34歲的柯特是維州費郡公校(FCPS)的音樂教師，也是維州國民兵成員，從軍已有11年，還是第257軍樂隊的成員之一；他近日接到駐守華府的通知，表示「很榮幸能為政權和平交接貢獻己力」。

柯特在Canterbury Woods小學任教，平時主要負責五到八年級學生的音樂課程，他說，國民兵的執勤、駐守工作，與平日教學任務也有相似之處，「維護課堂秩序、調動學生興趣、樂隊排練等，都需要策略、智慧與團結」；此外，平日與學生的互動也讓他更懂得如何與人溝通，在執勤時更得心應手。

熱愛音樂的柯特擅長吹巴松管(bassoon)和薩克斯風(saxophone)，他在12小時輪流駐守華府期間，也堅持通過Zoom給公校的孩子們授課，「音樂和藝術是治癒社會和個人情緒的最佳方式之一，我希望自己不僅能捍衛社會穩定，也能給更多人帶來精神上的慰藉」。

柯特希望用親身實踐來詮釋音樂教育的重要性，提升社會對藝術和音樂的重視；他說，在新冠疫情的衝擊下，很多公校資金被砍，藝術教育等項目首當其衝，但藝術、音樂是生活必不可少的元素，「不論我在哪，都會堅持音樂事業」；在華府執勤期間，柯特的親友都極力支持他的家庭和學校工作，妻子負責照顧三歲的兒子，學校同事也通過網路輔助柯特的線上教學。

在12小時的輪班執勤期間，柯特仍堅持通過Zoom給學生線上授課。（華府國民兵公共...
在12小時的輪班執勤期間，柯特仍堅持通過Zoom給學生線上授課。（華府國民兵公共事務局提供）

34歲的柯特從軍已有11年。（華府國民兵公共事務局提供）
34歲的柯特從軍已有11年。（華府國民兵公共事務局提供）

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