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華府疫情重災社區 長者優先打疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導

儘管新冠疫苗的供應量尚未趕上需求量，但華府已加速疫苗施打規畫，21日(今)起，住在部分郵編區的65歲以上居民、醫護人員可預約打疫苗；22日起則開放所有65歲以上居民或醫療環境工作者打疫苗；同時從下周起，華府進入新冠疫苗施打新階段，公立學校與特許學校的教師、警察，以及維持華府政府運作的必要工作人員，可預約接種新冠疫苗。

華府20日公布疫苗新規畫，從21日上午9時開始，住在郵編20001、 20002、 20009、 20010、 20011、 20012、 20015、 20017、 20018、 20019、 20020、 20030、 20032、 20039、 20040、 20056、 20059、 20060、 20064、 20223、 20242、 20260、 20306、 20317、 20340、 20373、 20375、 20422、 20441、 20509、 20542、和20593的65歲以上居民，或醫療工作者，可預約接種，這些優先施打地區為本地疫情重災區，覆蓋了華府第1、4、5、7和8區的絕大多數社區，將有2235劑疫苗供分配。

另從22日上午9時起，華府將再分配740劑疫苗供65歲以上居民，以及醫療行業工作者施打；屆時可到市府官網預約：https://coronavirus.dc.gov/vaccinatedc，或致電預約：855-363-0333，接收疫苗更新通知：https://bit.ly/3qEPA9W。

疫苗 華府 警察

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