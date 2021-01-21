華府交通局主任 將任拜登環境保護團隊特助
華府交通局主任毛魯蒂安(Jeff Marootian)日前被任命為拜登環境保護團隊(Climate and Science Agency Personnel)特助(special assistant)，並與多名市府官員被選為拜登總統交接團隊(Biden’s transition team)要員。
毛魯蒂安被任命為拜登環境保護團隊的總統特助，他來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學(GWU)，2015年進入華府交通局，推動多項交通安全計畫，包括禁止紅燈右轉、調整限速、給共享電動滑板等代步工具定規、推動「零死亡」(Vision Zero)計畫、促進交通要道和橋梁的建設等。
毛魯蒂安在進入市府交通局前負責前總統歐巴馬政府時期的交通事務，曾任白宮聯絡員、行政助理部長、美國交通部首席可持續發展官員，他曾在2012年歐巴馬競選連任時期擔任民主黨全國委員會的同志(LGBTQ)事務聯絡員。
毛魯蒂安多年來在華府通過修改交通政策來推動環境保護，包括與多州簽署合作協議，計畫在未來十年內將交通污染減少26%；毛魯蒂安也在2019年推出華府第一個Open Streets活動，在喬治亞大道(Georgia Ave)上向民眾展示，除了服務交通外，車道和人行道有多種可塑性，由此提升民眾的交通安全及環保意識。
毛魯蒂安也推動華府道路翻新工作，在他領導下，華府2020年創紀錄的翻新了56哩行人道，比前年增長64%，預計2024年將按時完成市府的目標。
根據拜登團隊早先公布的總統交接團隊部分要員名單，毛魯蒂安和前華府交通局主任克萊恩(Gabe Klein)均為該團隊的交通小組成員，華府檢察長辦公室的媒體聯絡主任梅洛佳(David Mayorga)將出任該團隊的消費者財政保護小組成員，華府市長辦公室政策與法律事務組副主任瑞華(Giannelle Rivera)，也入選拜登總統交接團隊的總務管理小組。
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