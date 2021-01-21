華府交通局主任 將任拜登環境保護團隊特助

毛魯蒂安來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學，2015年進入華府交通局，有豐富的交通管理與環保經驗。（市府提供）

華府 交通局主任毛魯蒂安(Jeff Marootian)日前被任命為拜登 環境保護團隊(Climate and Science Agency Personnel)特助(special assistant)，並與多名市府官員被選為拜登總統交接團隊(Biden’s transition team)要員。

毛魯蒂安被任命為拜登環境保護團隊的總統特助，他來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學(GWU)，2015年進入華府交通局，推動多項交通安全計畫，包括禁止紅燈右轉、調整限速、給共享電動滑板等代步工具定規、推動「零死亡」(Vision Zero)計畫、促進交通要道和橋梁的建設等。

毛魯蒂安在進入市府交通局前負責前總統歐巴馬 政府時期的交通事務，曾任白宮聯絡員、行政助理部長、美國交通部首席可持續發展官員，他曾在2012年歐巴馬競選連任時期擔任民主黨全國委員會的同志(LGBTQ)事務聯絡員。

毛魯蒂安多年來在華府通過修改交通政策來推動環境保護，包括與多州簽署合作協議，計畫在未來十年內將交通污染減少26%；毛魯蒂安也在2019年推出華府第一個Open Streets活動，在喬治亞大道(Georgia Ave)上向民眾展示，除了服務交通外，車道和人行道有多種可塑性，由此提升民眾的交通安全及環保意識。

毛魯蒂安也推動華府道路翻新工作，在他領導下，華府2020年創紀錄的翻新了56哩行人道，比前年增長64%，預計2024年將按時完成市府的目標。

根據拜登團隊早先公布的總統交接團隊部分要員名單，毛魯蒂安和前華府交通局主任克萊恩(Gabe Klein)均為該團隊的交通小組成員，華府檢察長辦公室的媒體聯絡主任梅洛佳(David Mayorga)將出任該團隊的消費者財政保護小組成員，華府市長辦公室政策與法律事務組副主任瑞華(Giannelle Rivera)，也入選拜登總統交接團隊的總務管理小組。