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陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

挺國民兵 華府商家日捐1500份披薩

記者張筠／華盛頓報導
駐守華府的國民兵在國會大廈席地用餐。（取自推特）
駐守華府的國民兵在國會大廈席地用餐。（取自推特）

拜登就職典禮20日落幕，自月初國會發生暴亂以來，華府增派軍警人力駐守，市中心戒備森嚴，影響到周邊商家，不過許多業主紛紛加入捐助行列，給國民兵補給食物，最多一天捐1500份披薩(pizza)。

來自各地的國民兵13日陸續進駐華府，由於維安任務重，上百名國民兵當天直接在國會大廈「席地而睡」，有聯邦議員給國民兵訂購了25份披薩，國會山莊附近的披薩店We, The Pizza得知消息後，又免費送了25份；該店業主門德羅松(Micheline Mendelsohn)看到推特流傳的國民兵照片、了解其人數後，又加贈100份披薩給軍警人員。

華府商家補給國民兵的行動由此展開，當地共18個餐廳加入捐助行列，也有商家在網上發起「12元就能餵飽四名軍人」的募款活動，邀請公眾捐款補給國民兵；門德羅松表示，國民兵駐守期間，該店最多一天捐贈了1500份披薩，解決300至400名軍人一天所需的食物。

不過此舉也招致「國民兵是否需要商家如此大量捐助」的質疑聲，認為理應由聯邦政府解決軍警人員的日常所需，不應讓已受新冠衝擊的商家再承重負。

國民兵隨後發表聲明，表示國民兵在華府得到很好的支持，包括合適的住宿、休息區域以及一日三餐；華府國民兵一天提供1萬8000份餐點給駐守軍人。

門德羅松表示「理解網上的批評」，表示就算商家不捐助，國民兵也不會餓肚子，「但這只是我們表達感謝的方式，感謝這些為我們守護民主的人」，民眾的捐款也能減輕商家壓力。

她說，We, The Pizza已連續四年參與食物救助計畫，與「華府中央廚房」(DC Central Kitchen)和「美國食物救助」(Food Rescue US)等組織合作，商家及公眾的捐助不僅幫助國民兵，也支援華府警察、消防人員、國會警察等。

拜登總統就職典禮期間，來自各地共逾2萬5000名國民兵駐守華府。（記者張筠 / ...
拜登總統就職典禮期間，來自各地共逾2萬5000名國民兵駐守華府。（記者張筠 / 攝影）

國民兵 華府 警察

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