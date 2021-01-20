我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

就職典禮前夕… 華府變空城 圍欄與警務成街景

記者羅曉媛／華盛頓報導
由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭已是人煙稀少。(記者羅曉媛/攝影)
由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭已是人煙稀少。(記者羅曉媛/攝影)

四年一度的總統就職典禮，本是華府一項盛事，吸引許多本土和國際遊客慕名而來；但今年受疫情和暴亂隱患的雙重影響，在拜登宣誓成為第46屆美國總統之時，國會山莊西草坪的人潮和歡呼聲不再，取而代之的是高聳的圍欄，和僅剩警務人員的空蕩蕩街道，就連華府引以為傲的多個以前總統命名的地標建築──華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、傑佛遜紀念堂，也都關門不再待客。

來源：記者羅曉媛

華府作為美國的政治中心，多年來對各式各樣的抗議、示威早已司空見慣，是人們行使言論自由、表達訴求的首選，但在6日的暴亂者攻占國會的「意外」之後，以包容和多元自居的華府，也不得不在維護憲法第一修正案與確保就職安全進行之間，尋得平衡點。

由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭...
由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭已是人煙稀少。(記者羅曉媛/攝影)

「我們可能是全美乃至全世界的第一修正案首要舞台。」國家廣場與紀念公園負責人芮恩博德(Jeffrey Reinbold)說，但此時正值非常時刻，也有非常手段。

這些手段除了用圍欄罕見封鎖從白宮到國會的市中心地區，令車輛和行人寸步難行，以及反覆喊話本地和外地居民避開華府觀禮，還包括安排「言論自由區」，讓兩個獲發示威許可的組織在指定區域表達訴求，只是與過往車水馬龍、路人匆匆相比，這次他們只能對著空蕩蕩的街道呼喊。

哈佛法學院退休教授MarkTushnet說，出於安全威脅加強華府維安情有可原，但有越多的限制，也意味著民主也在付出代價。

華府 美國 拜登

上一則

麻州6.27億經濟發展法案 州長簽署

下一則

就職典禮迎商機？仿冒產品氾濫 網購需謹慎

延伸閱讀

拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場

拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場
1月19日世界晚報：川普夫婦不在白宮迎接拜登夫婦

1月19日世界晚報：川普夫婦不在白宮迎接拜登夫婦
圖輯／華府點燈 紀念因新冠殞命的美國人

圖輯／華府點燈 紀念因新冠殞命的美國人
與右翼民兵團體有聯繫 12國民兵被撤出就職維安

與右翼民兵團體有聯繫 12國民兵被撤出就職維安
快看世界／他們來自...從暴亂現場標誌 辨認挺川團體

快看世界／他們來自...從暴亂現場標誌 辨認挺川團體
德州男參加國會暴動後 恐嚇家人若報警 就滅口

德州男參加國會暴動後 恐嚇家人若報警 就滅口

熱門新聞

波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
阮家三代同堂，新冠病毒一下子奪走了祖父與父親的生命。(abc電視台截頻)

逃過越戰 躲不過病毒！芝亞裔三代同堂 全家6人染疫2死

2021-01-13 12:02
芝加哥冬季寒冷，街頭隨處可見穿著名牌羽絨服「加拿大鵝」的民眾。(特派員黃惠玲/攝影)

持槍強迫當街脫名牌服飾 多名華人受害

2021-01-13 15:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國