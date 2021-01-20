就職典禮前夕… 華府變空城 圍欄與警務成街景

由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭已是人煙稀少。(記者羅曉媛/攝影)

四年一度的總統就職典禮，本是華府 一項盛事，吸引許多本土和國際遊客慕名而來；但今年受疫情和暴亂隱患的雙重影響，在拜登 宣誓成為第46屆美國 總統之時，國會山莊西草坪的人潮和歡呼聲不再，取而代之的是高聳的圍欄，和僅剩警務人員的空蕩蕩街道，就連華府引以為傲的多個以前總統命名的地標建築──華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、傑佛遜紀念堂，也都關門不再待客。

來源：記者羅曉媛

華府作為美國的政治中心，多年來對各式各樣的抗議、示威早已司空見慣，是人們行使言論自由、表達訴求的首選，但在6日的暴亂者攻占國會的「意外」之後，以包容和多元自居的華府，也不得不在維護憲法第一修正案與確保就職安全進行之間，尋得平衡點。

由於華府安全隱患升級，就職典禮期間市中心路段封路，警務人員和國民兵駐紮維安，街頭已是人煙稀少。(記者羅曉媛/攝影)

「我們可能是全美乃至全世界的第一修正案首要舞台。」國家廣場與紀念公園負責人芮恩博德(Jeffrey Reinbold)說，但此時正值非常時刻，也有非常手段。

這些手段除了用圍欄罕見封鎖從白宮到國會的市中心地區，令車輛和行人寸步難行，以及反覆喊話本地和外地居民避開華府觀禮，還包括安排「言論自由區」，讓兩個獲發示威許可的組織在指定區域表達訴求，只是與過往車水馬龍、路人匆匆相比，這次他們只能對著空蕩蕩的街道呼喊。

哈佛法學院退休教授MarkTushnet說，出於安全威脅加強華府維安情有可原，但有越多的限制，也意味著民主也在付出代價。