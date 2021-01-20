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就職典禮迎商機？仿冒產品氾濫 網購需謹慎

記者張筠／華盛頓報導
華府市中心不少紀念品店陳列總統就職典禮的周邊商品，但在近期為配合市府維安，暫停營業。（記者張筠 / 攝影）
華府市中心不少紀念品店陳列總統就職典禮的周邊商品，但在近期為配合市府維安，暫停營業。（記者張筠 / 攝影）

四年一度的總統就職典禮給華府店家帶來商機，但也滋生不少仿冒商販，雖然華府市區許多店家已因就職典禮期間戒備升級而暫停經營，但網路上仍有許多商販生產假冒偽劣紀念品，騙取利潤；商業專家提醒，消費者可通過商家合法經營證、商品真偽證明、可否退換貨等細節判斷商家可信度，避免買到假貨被騙。

華府市中心很多紀念品店從去年大選結束後就推出多種拜登與賀錦麗的周邊商品，但為配合聯邦和市府的防暴措施，多數商家在總統就職典禮期間關門，許多人因此轉向網購紀念品。

非營利組織商業改進局(Better Business Bureau)發言人柯爾曼(Kelsey Coleman)提醒消費者，注意分辨產品的真偽，市面上有很多商家自稱是官方品牌，但實際售賣假冒偽劣商品，「不要為慶祝就職典禮而樂極生悲」。

柯爾曼表示，已有很多人被騙，網上下單後從未收到訂購的商品，或收到劣質產品，事後也無法聯絡到客服，商業改進局分享分辨真偽的基本知識，包括確認商家是否有證經營，商品是否附有真偽證明或相關標誌，商家是否允許退換貨，此外還可以通過他人評價來分辨商家的信譽。

柯爾曼說，華府有白宮紀念品店，消費者可通過該店面的官網訂購就職典禮等紀念品，不要為貪圖便宜而落入不法商販的陷阱。

華府 拜登 白宮

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