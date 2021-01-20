就職典禮迎商機？仿冒產品氾濫 網購需謹慎

華府市中心不少紀念品店陳列總統就職典禮的周邊商品，但在近期為配合市府維安，暫停營業。（記者張筠 / 攝影）

四年一度的總統就職典禮給華府 店家帶來商機，但也滋生不少仿冒商販，雖然華府市區許多店家已因就職典禮期間戒備升級而暫停經營，但網路上仍有許多商販生產假冒偽劣紀念品，騙取利潤；商業專家提醒，消費者可通過商家合法經營證、商品真偽證明、可否退換貨等細節判斷商家可信度，避免買到假貨被騙。

華府市中心很多紀念品店從去年大選結束後就推出多種拜登 與賀錦麗的周邊商品，但為配合聯邦和市府的防暴措施，多數商家在總統就職典禮期間關門，許多人因此轉向網購紀念品。

非營利組織商業改進局(Better Business Bureau)發言人柯爾曼(Kelsey Coleman)提醒消費者，注意分辨產品的真偽，市面上有很多商家自稱是官方品牌，但實際售賣假冒偽劣商品，「不要為慶祝就職典禮而樂極生悲」。

柯爾曼表示，已有很多人被騙，網上下單後從未收到訂購的商品，或收到劣質產品，事後也無法聯絡到客服，商業改進局分享分辨真偽的基本知識，包括確認商家是否有證經營，商品是否附有真偽證明或相關標誌，商家是否允許退換貨，此外還可以通過他人評價來分辨商家的信譽。

柯爾曼說，華府有白宮 紀念品店，消費者可通過該店面的官網訂購就職典禮等紀念品，不要為貪圖便宜而落入不法商販的陷阱。