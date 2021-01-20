保障就職安全 華府申請4490萬元經費、監控全市

為加強總統就職典禮維安，華府已向聯邦政府申請4490萬元的就職典禮資金，國安應急管理局也在監控全市狀況。（記者張筠 / 攝影）

總統就職典禮20日(今)登場，華府 為加強就職典禮期間的維安，已向聯邦政府 申請4490萬元專項資金，同時，華府國土安全與應急管理局(HSEMA)也在監控全市狀況，若發現任何異常，將再擴大封路範圍；為避免進一步影響到本地居民的日常生活，市府再度呼籲人們在此期間避開市中心路段。

國安應急管理局主任羅吉谷斯(Christopher Rodriguez)表示，6日的國會暴亂是「九一一事件後美國最嚴重的國內恐怖攻擊」，他目前主要負責監控大華府地區右翼極端組織的行為，確保總統就職典禮安全進行；他也曾任中情局(CIA)資深分析師，監控中東和南亞地區的恐怖組織行動。

羅吉谷斯表示，就職典禮當天有五名高級長官指揮並監測全市狀況，若發現任何異常，華府將再擴大封路範圍，可能進一步影響本地居民的日常生活，因此建議人們避開華府市中心路段；多數道路封鎖至21日上午6時，包括維州和馬州 進入華府的幾座主要大橋。

此前華府已向聯邦政府申請3490萬元的就職典禮資金，近日又再申請1000萬元，但未獲聯邦批准，羅吉谷斯說，市府當前僅有聯邦批准的災難預防資金。

馬州州長霍根(Larry Hogan)本周一也到華府查看馬州國民兵的支援情況，並將在20日出席拜登的總統就職典禮；他早先派遣500名馬州國民兵和200名正規軍人到華府協助就職維安，霍根說，「馬州會竭盡所能保護政權和平交接，並配合聯邦政府及華府執法部門支援就職典禮的運作」。