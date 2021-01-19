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無法到現場 四種方式遠程參與

記者羅曉媛╱華盛頓報導

受疫情和安全隱患影響，今年的總統就職典禮已與往年大不同，華府市長乃至大華府官員多次喊話全美民眾不要來華府觀禮，一切從「網」；第59屆總統就職委員會也放出直播連結，呼籲公眾在家觀看，不過除了觀看就職典禮的網上直播，公眾還有其他四種方式遠程參與。

點蠟燭紀念近40萬新冠逝者

為紀念感染新冠病毒後去世的近40萬美國人，總統就職委員會將於19日(今)晚在林肯紀念堂舉辦點蠟燭儀式，並邀全美社區及千家萬戶在窗前點燃蠟燭，給國家一個團結與紀念的時刻；這將是首個在林肯紀念堂的倒影池(Reflecting Pool)點亮蠟燭紀念逝去生命的活動，當選總統拜登和當選副總統賀錦麗將主導華府的紀念活動，直播網址：bideninaugural.org/watch。

寫信給賀錦麗分享體會

總統就職日通常是美國孩童學習美國歷史及政府運作的好機會，總統就職委員會邀請學童給當選副總統賀錦麗寫信，分享賀錦麗當選對於他們的啟發，家長可幫忙把信發到[email protected]，附上姓名和家鄉。

參與線上實地考察(field trip)

「發現教育」(Discovery Education)將於19日中午在線上舉辦線上實地考察，介紹總統就職日幕後的故事，並由未來第一夫人吉爾‧拜登(Jill Biden)、白宮前官員和歷史學家回答學生的提問，線上直播：https://www.discoveryeducation.com/learn/inauguration/。

與家人一起觀看就職日的活動直播

拜登與賀錦麗將在國會大廈西面宣誓就職，具體時間尚未公布，但主辦方均有線上直播，晚間8時將由漢克斯(Tom Hanks)主持的黃金時段表演，ABC、CBS、CNN等各電視台，以及YouTube等社交媒體將直播，Y詳情及直播地址：https://bideninaugural.org/schedule/。

賀錦麗 華府 拜登

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