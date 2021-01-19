總統就職典禮安保升級 封路封橋封地鐵

國家公園局發布最新的封路封橋地圖，就職期間前往華府的難度增大。(國家公園局)

就職典禮安保升級，本周華府 也因此寸步難行，除了市中心主要路段封鎖，連結馬、維州的主要橋梁也不允許進城車輛通行，白宮 、國家廣場與國會山莊附近的13座地鐵站 均關閉。

為保總統就職安全進行，特勤局現將華府行車限制區擴大，北至杜邦圓環(Dupont Circle)、東至東北6街、南至東南/西南Freeway，西至波多馬克河(Potomac River)；從白宮到國家廣場(National Mall)再到國會山莊的市中心及下城路段，則禁止車輛通行。

今(19日)上午6時至21日上午6時，從23街至3街的憲法大道、獨立大道，獨立大道至7街的緬因大道，維吉尼亞大道至俄亥俄大道的Rock Creek Parkway，2街至3街的麻省大道，獨立大道至E街的華盛頓大道，華盛頓圓環(Washington Circle)與維農山廣場的K街，9街隧道、12街隧道，以及Southeast/Southwest Freeway至K街的7街以西縱向公路不允許通行。

同一限時時段，I-695/I-395/Southeast-Southwest Freeway、Memorial Bridge、I-395/14th Street Bridges及快速道禁止通行，3街隧道和E街隧道禁止通行；I-66/Theodore Roosevelt Bridge、South Capitol Street/Douglass Bridge、I-695/11th Street Bridge、Pennsylvania Avenue/Sousa Bridge、Whitehurst Freeway不允許進城車輛。

Key Bridge、Chain Bridge、E. Capitol St、Benning Road、New York Ave仍開放，但Key Bridge只能到喬治城後只能左轉到Canal Street。

I-395是華府最繁忙的公路，當局建議北向車輛改道George Washington Parkway，I-395快速道的車輛可改到Edsall Road附近路段，I-66的東向進城車輛可改道Rt110；必要行業員工可改道走295 North從東面的E. Capitol St.、Benning Rd、New York Ave(Route 50)進城。

此外，電動滑板車(scooter)在K街至獨立大道，以及19街至2街之間也暫停，自行車服務Capital Bikeshare已關閉國會山、國家廣場和聯合車站的站點，重開時間另行通知。