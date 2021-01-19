馬州州長夫婦 示範接種疫苗

為鼓勵民眾積極接種新冠疫苗，馬州第一夫人金有美接種疫苗。(州長辦公室)

為提高公眾對新冠疫苗 的信心，積極接種、配合防疫，馬州 州長夫婦及副州長夫婦18日接種第一劑莫德納(Moderna)新冠疫苗，州長霍根(Larry Hogan)呼籲更多符合現階段優先施打條件的公眾儘快接種疫苗，表示只有大範圍接種疫苗，生活才能重返常態。

馬州18日開始新冠疫苗施打的下一階段，75歲以上者、K-12教師等教育工作者、托兒所員工，以及可能因感染新冠產生嚴重併發症的贍養院(assisted-living)等群聚環境住戶、囚犯可預約接種疫苗；預約可到covidvax.maryland.gov尋找本地疫苗供應商，衛生官員也提醒公眾保持耐心。

為提高公眾對疫苗的信心，霍根和第一夫人金有美(Yumi Hogan)、副州長盧瑟福德(Boyd K. Rutherford)及其夫人莫妮卡(Monica Rutherford)在州府接種新冠疫苗。

「我甚至都沒感覺到針頭，我還能做100個俯臥撐。」霍根說，「施打疫苗是能保護你、你的家人、朋友、社區健康和安全的唯一方法，對於預防更多疾病、住院和死亡更是至關重要，這也是唯一能結束這場疫情 ，以及對經濟打擊的方法。」

截至18日，馬州已施打25萬5110劑新冠疫苗，目前馬州施打速度已快於聯邦政府分配的疫苗數量；下周起，65歲以上者、超市、公交系統和農業等必要行業的員工也可開始接種疫苗。