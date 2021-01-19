參賽踴躍 華裔學生水彩畫得獎揭曉

低年級組第二名陳妍霏「Our Melting World」。(主辦方提供)

由華府華裔美國 人博物館 (Chinese American Museum Foundation)和美京華人活動中心(CCACC)美京藝廊共同主辦的「Our Time」華裔K-12學生水彩畫比賽，日前揭曉得獎名單，由於參賽踴躍、作品創意頗多，評審謹慎評選後決定增加特優獎20名；得獎作品將於2月12日至3月31日在華裔美國人博物館展出，視訊頒獎將於2月13日(周六)晚7時舉辦。

大華府地區高年級和低年級兩組共有168件作品參展，並有32件作品得獎，第一名可獲2000元獎金和獎牌，第二名獲1000元獎金和獎牌，第三名獲300元獎金和獎牌，特優獎獲100元獎金和獎牌；非華府地區比賽有來自中國和外州的60件作品參展，18件作品得獎。

主辦方已通知參與者比賽結果，得獎名單公布在華裔美國人博物館和美京藝廊網站，未得獎的學生也將頒發精美獎狀，以鼓勵學生對繪畫的熱愛；受疫情影響，學生畫作展覽將採先登記的方式安排參觀，詳情可聯繫博物館：[email protected]，地址：1218 16th St. NW, Washington, DC 20036。