林佳靜生於台灣,以大膽的曲目選擇及富有魅力的台風而獲好評。(主辦方提供)

由中華民國文化部衛武營國家藝術文化中心與華府 表演藝術協會合作的「林佳靜:練習曲簡史」(Jenny Lin: A Brief and Modern History of the Étude)線上鋼琴演奏會,將於29日晚8時起播出,延續至2月4日,曲目包括浪漫時期的蕭邦(Chopin)、李斯特(Liszt),近代懷爾德(Earl Wild)的練習曲,當代音樂大師威廉包肯(William Bolcom)與菲力普葛拉斯(Philip Glass)等音樂家所創作的樂曲。活動詳請:https://bit.ly/3stjUWq。

林佳靜生於台灣 ,以大膽的曲目選擇及富有魅力的台風而獲好評。受邀擔任本音樂會榮譽贊助人的中華民國駐美代表蕭美琴表示,近年來多場與華府表演藝術協會合作的音樂會促進台美文化交流,雖然今年受新冠疫情 影響,錄影地點衛武營自2018年開幕以來,即受到國際媒體讚賞,加上林佳靜高水準演奏,仍精彩可期,值得台灣驕傲。