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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

殺非裔軍官 馬州白人主義學生判無期徒刑

記者張筠／馬州報導
三年多前刺殺非裔軍官柯林斯(右)的馬里蘭大學白人學生厄班斯基(左)，14日被判無期徒刑。（馬里蘭大學警方提供）
三年多前刺殺非裔軍官柯林斯(右)的馬里蘭大學白人學生厄班斯基(左)，14日被判無期徒刑。（馬里蘭大學警方提供）

刺殺非裔軍官的馬里蘭大學(UMD)白人學生厄班斯基(Sean Urbanski)14日被判無期徒刑，厄班斯基在判決當天認罪表示後悔莫及，並稱願意與被害者交換生命。

厄班斯基在2017年5月畢業典禮期間，用一把三英吋的短刀刺殺正在馬大訪問友人的23歲非裔軍官柯林斯(Richard Collins III)，柯林斯當時即將從Bowie State University大學畢業。

檢方指，案發前一晚厄班斯基喝酒後，約凌晨3時在馬大車站要求柯林斯「你最好往左讓一讓」(Step left if you know what's best for you)，柯林斯拒絕後就被厄班斯基刺死。

厄班斯基在判決時認罪稱後悔，「如果我能和他(柯林斯)交換生命，我也願意」，厄班斯基也對法官表示，願意接受任何懲罰，「我是整件悲劇裡唯一要負責的人」。

法院文件顯示，案發時厄班斯基25歲，被控一級謀殺及仇恨犯罪，厄班斯基是臉書白人至上組織「Alt-Reich：Nation」的成員，手機上也存有種族主義表情包等歧視內容，不過法官最終撤銷仇恨犯罪的指控，原因是檢方未證明柯林斯的種族是其被殺害的唯一原因。

柯林斯的父親表示，兒子被殺害的主因就是「他對白人說不」；但厄班斯基的律師指，厄班斯基是因醉酒殺人，他「至今沒有刺傷人的記憶」，雖然厄班斯金承認有與白人至上團體的互動，但他並不是「充滿仇恨的右翼份子」。

厄班斯基的母親在公聽會上表示，對兒子接觸白人至上主義感到很「憤怒」，但堅稱他從小就以身為律師的父親作榜樣，不可能有仇恨在心；也對柯林斯的父母道歉，「若不是我兒子犯下的錯，你們的兒子現在也還能在身邊」。

柯林斯母親回憶，柯林斯參軍是追隨父輩們的腳步，他爺爺柯林斯一世(Richard Collins)是曾參與韓戰的老兵，但後來也被一名白人男子殺害。

該案曾驚動全國，馬州去年也新增三項針對仇恨犯罪的法規，降低起訴施暴者的難度，要求警察至少每三年受訓一次，提高辨別仇恨犯罪的能力。

23歲非裔軍官柯林斯，2017年畢業季到馬大訪問友人時被殺害。（柯林斯家人提供）
23歲非裔軍官柯林斯，2017年畢業季到馬大訪問友人時被殺害。（柯林斯家人提供）

仇恨犯罪 白人至上 非裔

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