殺非裔軍官 馬州白人主義學生判無期徒刑

三年多前刺殺非裔軍官柯林斯(右)的馬里蘭大學白人學生厄班斯基(左),14日被判無期徒刑。(馬里蘭大學警方提供)

刺殺非裔 軍官的馬里蘭大學(UMD)白人學生厄班斯基(Sean Urbanski)14日被判無期徒刑,厄班斯基在判決當天認罪表示後悔莫及,並稱願意與被害者交換生命。

厄班斯基在2017年5月畢業典禮期間,用一把三英吋的短刀刺殺正在馬大訪問友人的23歲非裔軍官柯林斯(Richard Collins III),柯林斯當時即將從Bowie State University大學畢業。

檢方指,案發前一晚厄班斯基喝酒後,約凌晨3時在馬大車站要求柯林斯「你最好往左讓一讓」(Step left if you know what's best for you),柯林斯拒絕後就被厄班斯基刺死。

厄班斯基在判決時認罪稱後悔,「如果我能和他(柯林斯)交換生命,我也願意」,厄班斯基也對法官表示,願意接受任何懲罰,「我是整件悲劇裡唯一要負責的人」。

法院文件顯示,案發時厄班斯基25歲,被控一級謀殺及仇恨犯罪 ,厄班斯基是臉書白人至上 組織「Alt-Reich:Nation」的成員,手機上也存有種族主義表情包等歧視內容,不過法官最終撤銷仇恨犯罪的指控,原因是檢方未證明柯林斯的種族是其被殺害的唯一原因。

柯林斯的父親表示,兒子被殺害的主因就是「他對白人說不」;但厄班斯基的律師指,厄班斯基是因醉酒殺人,他「至今沒有刺傷人的記憶」,雖然厄班斯金承認有與白人至上團體的互動,但他並不是「充滿仇恨的右翼份子」。

厄班斯基的母親在公聽會上表示,對兒子接觸白人至上主義感到很「憤怒」,但堅稱他從小就以身為律師的父親作榜樣,不可能有仇恨在心;也對柯林斯的父母道歉,「若不是我兒子犯下的錯,你們的兒子現在也還能在身邊」。

柯林斯母親回憶,柯林斯參軍是追隨父輩們的腳步,他爺爺柯林斯一世(Richard Collins)是曾參與韓戰的老兵,但後來也被一名白人男子殺害。

該案曾驚動全國,馬州去年也新增三項針對仇恨犯罪的法規,降低起訴施暴者的難度,要求警察至少每三年受訓一次,提高辨別仇恨犯罪的能力。