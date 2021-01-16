闖國會暴徒喊「用他的槍殺了他」 警員一度以為要送命

哈吉斯在國會暴亂當天被暴徒壓在門上，他一度認為自己會送命。(警方提供)

三名大華府 都會警察 (Metropolitan Police Department officer)15日於ABC電視台回憶上周在國會暴動現場的經歷，除受拳打腳踢，還被恐嚇，聽到暴徒喊「用他的槍殺了他」，有警員一度認為自己會被毀容，甚至送命，還有人心臟病 發作住院。

華府警察勞莉(Christina Laury)表示，執法部門先前完全沒有料到6日當天國會附近的集會人數如此之多；她當天被暴徒用防身噴劑多次噴中，「眼睛睜不開的時候更加恐懼」。

在暴徒攻破執法人員的防守衝進國會大廈時，警員哈吉斯(Daniel Hodges)試圖阻擋，後來卻被暴徒壓在門上，被多人拳打腳踢，「有很多瞬間我都覺得自己將會送命，無法反抗，只能狂喊救命」。

哈吉斯說，一名暴徒搶走他的警棍並用棍打他，另一名暴徒將他按倒在地，「暴力的用我的手指去摳我的眼睛，當時真的覺得自己會被毀容」。

警員法諾(Michael Fanone)也被暴徒毆打，甚至有暴徒試圖「用我的槍殺了我」；法諾曾是一名國會警察，平時便衣執勤，「但當天國會突發暴亂，我接到命令穿制服到現場」，沒想到卻成為暴徒攻擊的對象，「有人搶警徽，有人扯衣服，甚至有人要搶走我的槍，我聽到有人大喊：用他的槍殺了他！」

法諾當天也被暴打，「我對暴徒說我有孩子，後來其他警員來解危，我才重獲自由」，法諾的輕度心臟病也因此發作，後來住院兩天。

哈吉斯表示，現場有很多暴徒以為警察會幫助他們攻入國會，這讓警方非常吃驚，「這是永遠不可能的」。