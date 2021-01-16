我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

闖國會暴徒喊「用他的槍殺了他」 警員一度以為要送命

記者張筠／華盛頓報導
哈吉斯在國會暴亂當天被暴徒壓在門上，他一度認為自己會送命。(警方提供)
哈吉斯在國會暴亂當天被暴徒壓在門上，他一度認為自己會送命。(警方提供)

三名大華府都會警察(Metropolitan Police Department officer)15日於ABC電視台回憶上周在國會暴動現場的經歷，除受拳打腳踢，還被恐嚇，聽到暴徒喊「用他的槍殺了他」，有警員一度認為自己會被毀容，甚至送命，還有人心臟病發作住院。

華府警察勞莉(Christina Laury)表示，執法部門先前完全沒有料到6日當天國會附近的集會人數如此之多；她當天被暴徒用防身噴劑多次噴中，「眼睛睜不開的時候更加恐懼」。

在暴徒攻破執法人員的防守衝進國會大廈時，警員哈吉斯(Daniel Hodges)試圖阻擋，後來卻被暴徒壓在門上，被多人拳打腳踢，「有很多瞬間我都覺得自己將會送命，無法反抗，只能狂喊救命」。

哈吉斯說，一名暴徒搶走他的警棍並用棍打他，另一名暴徒將他按倒在地，「暴力的用我的手指去摳我的眼睛，當時真的覺得自己會被毀容」。

警員法諾(Michael Fanone)也被暴徒毆打，甚至有暴徒試圖「用我的槍殺了我」；法諾曾是一名國會警察，平時便衣執勤，「但當天國會突發暴亂，我接到命令穿制服到現場」，沒想到卻成為暴徒攻擊的對象，「有人搶警徽，有人扯衣服，甚至有人要搶走我的槍，我聽到有人大喊：用他的槍殺了他！」

法諾當天也被暴打，「我對暴徒說我有孩子，後來其他警員來解危，我才重獲自由」，法諾的輕度心臟病也因此發作，後來住院兩天。

哈吉斯表示，現場有很多暴徒以為警察會幫助他們攻入國會，這讓警方非常吃驚，「這是永遠不可能的」。

勞莉回憶，6日當天被暴徒用狼牙棒多次擊中，差點傷到眼睛，她表示執法部門完全沒有料...
勞莉回憶，6日當天被暴徒用狼牙棒多次擊中，差點傷到眼睛，她表示執法部門完全沒有料到抗議民眾如此之多。（ABC7視頻截圖）
哈吉斯6日被暴徒拳打腳踢，「多次認為自己將被毀容或送命」。（ABC7視頻截圖）
哈吉斯6日被暴徒拳打腳踢，「多次認為自己將被毀容或送命」。（ABC7視頻截圖）
法諾回憶6日的國會暴亂，有暴徒喊「用他的槍殺了他」；暴亂後他心臟病發作，住院兩天...
法諾回憶6日的國會暴亂，有暴徒喊「用他的槍殺了他」；暴亂後他心臟病發作，住院兩天。（ABC7視頻截圖）

警察 心臟病 華府

上一則

大芝加哥部分郡縣已可上網登記打疫苗

下一則

芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

延伸閱讀

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會
「一度以為要送命」 華府警員回憶國會防暴經歷

「一度以為要送命」 華府警員回憶國會防暴經歷
警方徵求指認國會暴動參與者 網友張冠李戴傷及無辜

警方徵求指認國會暴動參與者 網友張冠李戴傷及無辜
參與國會暴力事件 退休消防隊員遭羈押候審

參與國會暴力事件 退休消防隊員遭羈押候審

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎