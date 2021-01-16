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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

拜登就職戒備 2萬國民兵駐守華府 馬州進入緊急狀態

記者張筠／華盛頓報導
華府進入封鎖，軍警駐守各要道、廣場。(記者張筠 / 攝影)
華府進入封鎖，軍警駐守各要道、廣場。(記者張筠 / 攝影)

國家公園管理局(NPS)15日宣布，華府的國家廣場(National Mall)從當日關閉至21日，為下周拜登總統就職典禮戒嚴，目前僅有兩團體獲批在就職典禮當天集會；華府市長包瑟(Muriel Bowser)重申要求民眾在家觀看就職，降低軍警人員壓力，同時也配合華府的防疫政策；馬州州長霍根(Larry Hogan)同日也宣布全州進入緊急狀態，因應下周「可能的暴亂」。

NPS表示，國家廣場外已全部築起圍欄，附近幾乎所有道路都已關閉，進出民眾和車輛都須出示有效證件，並接受安檢；NPS指，目前僅批准兩個群體在總統就職典禮當天「行使憲法第一修正案的權力」，分別在美國海軍紀念廣場(U.S. Navy Memorial)和約翰馬歇爾公園(John Marshall Park)集會，集會人數受限，且參與者進入限制區前要接受安檢。

霍根宣布全州進入緊急狀態，讓州府可及時調度軍警。目前有逾2萬國民兵進駐華府，國會山莊附近幾乎每個街口都有軍警把守，面對「國民兵是否會給民眾帶來恐慌」一問，包瑟表示，國民兵主要是支援、加強華府維穩能力，確保華府在增強國會山莊警力的同時，也有能力照顧整個城市的治安，不至於出現「安保缺口」，讓民眾可以更放心。

華府市中心已有多條道路關閉，13個地鐵站也將關閉至21日。包瑟指，市府沒有要求市區內的酒店必須在就職典禮期間關門，業者可自行評估決定。

華府風聲鶴唳，圖為國會山莊外圍封鎖。(記者張筠 / 攝影)
華府風聲鶴唳，圖為國會山莊外圍封鎖。(記者張筠 / 攝影)
軍警駐守華府要道。(記者張筠 / 攝影)
軍警駐守華府要道。(記者張筠 / 攝影)

華府 國民兵 緊急狀態

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