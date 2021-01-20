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內明外足是智慧—摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
內明外足是智慧—摘錄盧台長講述於觀音堂
內明外足是智慧—摘錄盧台長講述於觀音堂

師父給大家簡單講講內明外足。內明就是內心要明白，外足就是在外面對所有的事情要具足，儘量做得圓滿，心中什麼都要明白，修到不生不死斷煩惱。心中要明白什麼呢？人總是要死的，所以我想通了，我不爭了。人總是要走的，今天你能對我好，我感恩你；明天你離開我，我謝謝你，大家都是緣分。然後，要斷煩惱。不管講什麼話，只要從你的嘴巴出來，就必須要有智慧和善念，這樣你就沒有煩惱。很多人就是嘴巴出的毛病，你有本事守住你的嘴嗎？你有本事不要隨便講話嗎？你心裡恨別人，你嘴巴講了出來，你就是把自己的意念流露出來了，你就會闖禍。

反過來講，如果你經常不講話，慢慢地你的嘴就會收斂，你就會減少因為造口業而惹的災禍，真的是這樣。夫妻兩個人吵架，天天對罵，罵了之後有時還會記在心中，心裡想著以後不能再罵人，最後慢慢地他罵不出來這句髒話，這句話就會在他的心中滅掉。一個男人對自己的老婆很有意見，覺得老婆每次關門的時候為什麼那麼響，心中想罵老婆，憋進去了，又想罵，又憋進去了，等他一個月憋下來，有一天他覺得老婆關門的聲音沒有那麼重，因為他已經習慣了。所以，不罵人的人他是有一個善的緣分在開始，因為他知道有些話不能講出來，講出來就會爆炸，不講出來，它還沒有成為一個啟動體，什麼事情都還有迴旋的餘地。

師父跟大家講，內明就是內證，就是做任何事情，心裡明白這個事情，而且要得到果證。我心裡很明白，今天做這件事情，會有什麼後果，我今天做了這件事情，會產生什麼樣的後果，這叫內心要證果，證得自己的結果，明白自己的果報。外足就是擁有莊嚴佛淨土，就是去除外面環境的染著，出來見到別人就雙手合掌，講話不講粗口，服裝穿戴整齊，對別人就是一種尊敬。為人師表有外證，一個人為人師表，自己對外、對別人做一個證明，證明自己是學佛人。

一個人穿戴不整齊，就是對別人不尊敬，自己也會被人看不起。如果一個人今天很尊敬你，他會穿得整整齊齊去見你。你們過去談戀愛的時候是不是這樣？第一次談戀愛，去見女朋友的時候頭髮梳理得光亮光亮，衣服穿戴得整整齊齊，等你把女朋友娶回家了，你還會這樣穿嗎？你已經不把她當回事了。我們從外觀上要得到果證，就是說，你在外表上很莊嚴，你可以從你的莊嚴、從別人的眼睛裡、行為上和嘴巴裡得到果，那就是別人對你的尊重。你今天不講話，別人會尊重你，你今天一開口就亂講話，不如理不如法，別人馬上就不會尊重你。所以，人有時候沉默是金。

要懂得，我們在末法時期修行是大道隱於世。這是什麼意思呢？在這個世界上，修行是大道，就是修行是必須要做的，這是大道理、大方向，但是，它又隱於世間。實際上學佛的人很多，但是，真正能夠讓你開悟的大道、佛道還是比較隱蔽的。想一想，現在吃素的人多還是吃葷的人多？當然還是吃葷的人多，不過，現在吃素的人是越來越多了。在任何一個地方，如果能夠把素菜館開起來，就說明那個地方一定是有很多吃素的人。在臺灣，到處都是素菜館，而且素菜品種非常豐富。想一想在悉尼才有幾家素菜館？只有兩、三家，這說明悉尼吃素的人還不是很多，覺悟的人還不多。

修行就是要在紅塵當中去修，在紅塵當中才能修出自己的佛性。人在煩惱當中，他才會去尋找破除煩惱的法寶；人在不煩惱的時候，他是不會去尋找這個法寶的。就像人在生病的時候，他才會想起看醫生和吃藥的重要，道理都是一樣的。那麼，怎麼樣去擁有這個法寶呢？那就要真修實修，你才會真正地擁有這個法寶。菩薩的智慧真的是至高無上，如果你完全明白這些道理，能夠把這些佛法知識融會貫通，並且能把這些道理用在你的生活當中，在現實生活中去踐行佛法，那你就是一個人間菩薩。希望你們好自為之，好好修行，好好努力，不要以為自己今天怎麼樣、明天又會怎麼樣，要記住一切皆是虛幻。

華府觀音堂位於大華府地區馬里蘭州蒙郡銀泉鎮市中心，交通方便，停車方便，距離Bus站走路3分鐘左右，距離地鐵站（紅線）走路15分鐘左右。大華府觀音堂對面就是Public Parking，周末、假日和晚間免費停車。大華府觀音堂地址如下：1111 Spring Street, Suite 301, Silver Spring, MD 20910，電話: 301-683-8831，240-621-0416。因為疫情關係，大華府觀音堂暫不對大眾開放，雖然如此，仍舊如以往一樣，會透過電話和視訊解答佛友的諮詢及經書結緣！歡迎大家參加週末網絡共修！

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：

請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。

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