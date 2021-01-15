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哈里斯被指串謀國會暴亂 近90馬州議員聯署喊辭職

記者羅曉媛／馬州報導
馬州唯一的共和黨聯邦眾議員哈里斯遭州議會近90名議員聯署要求辭職。(哈里斯臉書)
馬州唯一的共和黨聯邦眾議員哈里斯遭州議會近90名議員聯署要求辭職。(哈里斯臉書)

馬州州議會的近90名參眾議員近日簽署聯名信，以串謀國會暴亂為由，要求該州唯一的共和黨國會議員哈里斯(Andy Harris)辭職；身處風波的哈里斯未多做回應，只說自己不會辭職，他還抨擊眾院13日發起的川普彈劾案毫無意義，但自己當天因「照顧病人」未能投票。

麻醉師出身的國會眾議員哈里斯13日發推表示，自己因照顧病人未參與彈劾案投票，不然將投反對票，他還以團結與癒合為由，呼籲拜登否認彈劾的行動；他說，「眾院議長發起的這場分裂、倉促、出於政治原因的彈劾，就是在浪費時間，當選總統拜登還有幾天就宣誓就職了」。

哈里斯代表馬州第一國會選區，包括東岸(Eastern Shore)，以及西西爾(Cecil)、巴爾的摩郡、哈福德郡(Harford)、卡羅爾郡(Carroll)的部分地區；在國會清場趕出暴徒重回認證程序之後，他也是馬州唯一加入逾百名共和黨要求辯論大選結果的議員。

他說自己對選票造假的擔憂，正當且符合憲法，認為有必要在正式計票時強調這些擔憂，而沒在呼籲推翻選舉結果。

但其言行招致馬州州議會近90名議員的抗議，71名州眾議員和13名州參議員本周簽署聯名信要求哈里斯辭職，其中也包括華裔州參議員林力圖和州眾議員齊麗麗；他們在信中指責哈里斯長期傳播不實信息與陰謀論，污名化選舉的合法性，煽動仇恨與分裂，為國會暴亂添柴加火，已違背忠於憲法和國家的誓詞，應立即辭職。

眾議員 馬州 彈劾

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