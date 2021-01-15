鼓勵民眾接種 華府團體將免費發大麻

為鼓勵人們積極接種新冠疫苗 ，華府 維權團體宣布將在疫苗普及後，給接種新冠疫苗的華府居民免費發大麻，以此感謝公眾配合防疫 ，並讓反對疫苗的大麻人群了解疫苗的重要和安全，目前尚未公布免費發大麻的地點。

「華府大麻正義」(DC Marijuana Justice)表示，目前已預備好三磅大麻，目標分送五磅大麻給接種新冠疫苗者；該組織計畫分發未捲好的大麻，避免人們現場使用，違反華府法規；不過在新冠疫情期間，吸食大麻被視為增加健康風險的危害之一。

該組織聯合創始人愛丁格(Adam Eidinger)指，希望通過免費送大麻的方式鼓勵人們接種疫苗，配合市府的防疫計畫，同時也是教育機會，讓反對疫苗的大麻使用者改觀，也讓一些不承認大麻具醫用效果的人改變偏見，「若相信科學證明的大麻具醫療效果，也就應該相信科學證明了疫苗有防疫作用，反之亦然」。

該維權團體也稱，大麻能讓人們更團結，舉例他們在2017年曾以發放免費大麻，緩解了聚集在華府的挺川和反川人士的衝突。

華府本周進入新冠疫苗的第二階段施打，主要給年長居民和其他面臨高風險的人群接種，官員預計疫苗普及到公眾最快也要到春季。