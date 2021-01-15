北維費郡公校 教職可預約打疫苗

北維州最大公校系統費郡公校的教職工，本周四起可預約打免費新冠疫苗。(Inova提供)

維州 最大公校 系統費郡公校(FCPS)14日起開放教職工預約接種新冠疫苗 ，施打將按不同群體分四周逐步進行，持續到2月12日，第一批最快在本周六(16日)接種，疫苗免費。

根據費郡公校系統公布的教職工施打計畫，第一周從16日至22日，校車司機及校車助理，保管人員(custodial staff)、食品及營養服務人員、學校事務員(clerical staff)、課堂指導員、監督員(monitors)，以及秋冬季運動教練優先接種；第二周從23日至29日，第一周未能接種的人群以及中心辦公室人員施打；第三周從30日到2月5日，前兩周未接種的人群，以及代課教師、公校教委、春季運動教練和所有在校辦公的教職；第四周從2月6日到12日，主要讓前幾周未接種的人施打。

公校教職屬於維州衛生廳規定的1B階段優先施打人群，所有教職都可接種，費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)提醒，所有教職未來幾周都有機會獲得疫苗，促請他們按照所屬的群體類別預約時間。

費郡公校教職將接種輝瑞的新冠疫苗，由北維州Inova衛生系統負責施打，該機構已和費郡衛生局合作，施打免費，教職工注射第一劑疫苗時，再預約第二劑的施打時間；網上預約：https://www.inova.org/COVID19/vaccine-scheduling。

布拉布蘭德說，是否接種疫苗純屬個人選擇，費郡公校將尊重每個人的決定；他呼籲教職工到費郡衛生局和聯邦疾病防治中心網站了解更多疫苗信息，網址：https://bit.ly/3nL2dyi。

此外，費郡75歲以上居民本周起也可預約打免費疫苗，電話：703-324-7404(周一至周五上午9時至晚7時，周六、日上午9時30分至下午5時)；網上預約：https://bit.ly/38HcOpI；另有疑問也可諮詢大華府華裔社區健康服務中心新冠幫助電話：301-661-886(普通話)；571-437-2962(普通話)；301-676-8866(普通話，廣東話)。