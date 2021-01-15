華府戒嚴 商家生存困境加劇 維、馬州失業人口激增

因應總統就職典禮期間的安全隱患，華府本周末起關閉市中心附近的13個地鐵站。（記者張筠 / 攝影）

總統就職典禮臨近，華府 「封城」升級，多個地鐵站 本周末起關閉，市中心多條路段也已封路、戒嚴，本因新冠疫情 難以經營的華府商家困境加劇，不僅通勤時間增加，生意還更慘淡；部分商家乾脆在就職典禮期間關門，相鄰的維、馬州失業人口近日也激增，達到去年8月以來的新高峰。

華府餐館業主哈拉達(Akina Harada)13日上班時，因市中心戒嚴在路上堵了一小時，許多類似情況者也連連喊苦，表示上周國會暴亂後，他們除了精神緊繃，擔心自身安危外，也為城市戒嚴會傷及生意而苦惱；哈拉達說，過去一年的起伏太大，先是疫情衝擊，後是族裔衝突引發的暴亂，再是疫情第二次高峰，戶外用餐也因嚴寒天氣受阻，現在又遇國會暴亂風波，可謂「一波未平一波又起」。

而考慮到就職典禮期間華府的安全隱患，市中心附近的13個地鐵站本周末起關閉，下城商改區(BID)主席艾伯特(Neil Albert)表示，往年商家都期待總統就職典禮帶來商機，今年原本也想藉機彌補疫情期間的損失，沒想暴亂再讓業主們的希望破滅。

目前華府執法人員和軍警部門已明確要求，進入限制區域必須出示證件，若非辦理必要事務，不可進入；艾伯特表示，許多商家因此決定關門，一方面是保護自身安全、配合市府執法，另一方面也是節省店面開銷。

艾伯特說，當前華府商家的經營情況僅是2019年的17%至20%，下城商改區近日撥款100萬元支援小商家，14日至28日開放申請，詳情可查詢https://bit.ly/3qmkpzM。

除了華府商家受困，相鄰的維、馬州經濟狀況也陷窘境，失業人口激增；根據聯邦勞工部數據，馬州上周增加近2萬2000失業人口，比前一周翻倍，維州也增加1萬1000人，達到去年8月以來的高峰。