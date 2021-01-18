波特那&蘇爾律師事務所專精醫療事故賠償(中)

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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討醫療事故賠償。

現在將重點介紹其中一些醫療事故領域，以進一步說明這些案件的關鍵性質，以及在這些困難時期，擁有經驗豐富的律師在您身邊的重要性。

1.手術錯誤：手術錯誤是指可預防的傷害以及在手術過程中發生的錯誤，雖然所有外科手術確實都存在一定風險，並且您必須在手術前簽署知情同意書，但外科手術錯誤是指超出正常手術範圍的錯誤。對於要在醫療事故中考慮的手術失誤，必須確定該失誤降至可接受的醫療標準以下，並且該失誤造成了您的傷害，您自己很難證明這兩個方面的手術錯誤，這就是為什麼您需要經驗豐富的醫療事故律師的幫助，他們會為您辯護。

儘管所有手術和手術失誤都是獨特的，但還是有一些共同因素導致這種過失，這些包括：1.能力不足：如果您的醫生或衛生專業人員，經驗不足或缺乏成功進行手術的技能。2.計畫不佳：如果您的外科醫生無法檢查或準備可能出現的併發症 ，並且不能確保準備好適當的設備，並在需要時可以使用。 3.溝通不當：外科醫生與其工作人員之間的溝通不足會導致問題，例如：標記出錯誤的手術部位，無法確保有適當的設備，以及患者用藥劑量不正確。4.大意過程：建立外科手術程式，以便外科醫生可以安全有效地進行手術，任何快捷方式都可能導致嚴重後果。5.損傷影響：如果外科醫生在進行手術時，受到藥物或酒精的影響，並導致意外傷害。6.過失：如果外科醫生未盡其應有的謹慎，例如：不對設備進行消毒或使用有故障的設備，則可能會造成嚴重傷害。7.疲勞：由於外科醫生和醫務人員需要長時間輪班，因此由於疲勞而犯錯的風險很高。

如上所述，每次手術都是獨特的，並且會出現一系列可能發生的不同錯誤，發生的一些最常見的錯誤包括：手術期間傷害神經、腱或肌肉、使用過多或過少的藥物或麻醉、將手術設備留在患者體內、在錯誤的區域進行切口、對身體部位進行錯誤操作、對錯誤的人進行操作引起感染、在不必要或不建議進行手術。

2.癌症 誤診：癌症的早期發現對於成功治療，提高生存率和降低癌症患者的醫療費用，至關重要，未能在早期發現癌症的存在是醫學問題。如果在疾病發展到更嚴重的階段後，才診斷出癌症，則需要更強烈的治療方式，例如：更高劑量的放射療法和化學療法，如果較早發現疾病，這些治療可能是不必要的，他們既痛苦又使人虛弱。

在癌症的情況下，醫生經常不認真對待患者的抱怨，結果他們疏忽了，包括：在檢查過程中未能發現明顯的腫塊、無法給予正確的檢查(包括X光、CT掃描、MRI或活檢)、無法正確評估已執行的測試結果、未能持續跟進患者。例子：一個涉及舒爾先生的家庭成員，因疏忽而死亡的案件中，以因晚期診斷提出訴訟，醫生最終賠償了超過一百萬美元。

重要的是要知道，如果早期治療，許多癌症病例可以治癒或可以緩解，以下類型的癌症對早期治療是很重要:。包括：乳癌、卵巢癌、肺癌、前列腺癌、結腸癌、睾丸癌、子宮頸癌、腎癌。(由於篇幅所限，下次再續談醫療事故)

醫療事故造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害或併發症，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富醫療事故律師，瞭解這些傷害可能造成的併發症，並尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到醫療事故傷害，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。