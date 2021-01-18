我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

波特那&蘇爾律師事務所專精醫療事故賠償(中)

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討醫療事故賠償。

現在將重點介紹其中一些醫療事故領域，以進一步說明這些案件的關鍵性質，以及在這些困難時期，擁有經驗豐富的律師在您身邊的重要性。

1.手術錯誤：手術錯誤是指可預防的傷害以及在手術過程中發生的錯誤，雖然所有外科手術確實都存在一定風險，並且您必須在手術前簽署知情同意書，但外科手術錯誤是指超出正常手術範圍的錯誤。對於要在醫療事故中考慮的手術失誤，必須確定該失誤降至可接受的醫療標準以下，並且該失誤造成了您的傷害，您自己很難證明這兩個方面的手術錯誤，這就是為什麼您需要經驗豐富的醫療事故律師的幫助，他們會為您辯護。

儘管所有手術和手術失誤都是獨特的，但還是有一些共同因素導致這種過失，這些包括：1.能力不足：如果您的醫生或衛生專業人員，經驗不足或缺乏成功進行手術的技能。2.計畫不佳：如果您的外科醫生無法檢查或準備可能出現的併發症，並且不能確保準備好適當的設備，並在需要時可以使用。 3.溝通不當：外科醫生與其工作人員之間的溝通不足會導致問題，例如：標記出錯誤的手術部位，無法確保有適當的設備，以及患者用藥劑量不正確。4.大意過程：建立外科手術程式，以便外科醫生可以安全有效地進行手術，任何快捷方式都可能導致嚴重後果。5.損傷影響：如果外科醫生在進行手術時，受到藥物或酒精的影響，並導致意外傷害。6.過失：如果外科醫生未盡其應有的謹慎，例如：不對設備進行消毒或使用有故障的設備，則可能會造成嚴重傷害。7.疲勞：由於外科醫生和醫務人員需要長時間輪班，因此由於疲勞而犯錯的風險很高。

如上所述，每次手術都是獨特的，並且會出現一系列可能發生的不同錯誤，發生的一些最常見的錯誤包括：手術期間傷害神經、腱或肌肉、使用過多或過少的藥物或麻醉、將手術設備留在患者體內、在錯誤的區域進行切口、對身體部位進行錯誤操作、對錯誤的人進行操作引起感染、在不必要或不建議進行手術。

2.癌症誤診：癌症的早期發現對於成功治療，提高生存率和降低癌症患者的醫療費用，至關重要，未能在早期發現癌症的存在是醫學問題。如果在疾病發展到更嚴重的階段後，才診斷出癌症，則需要更強烈的治療方式，例如：更高劑量的放射療法和化學療法，如果較早發現疾病，這些治療可能是不必要的，他們既痛苦又使人虛弱。

在癌症的情況下，醫生經常不認真對待患者的抱怨，結果他們疏忽了，包括：在檢查過程中未能發現明顯的腫塊、無法給予正確的檢查(包括X光、CT掃描、MRI或活檢)、無法正確評估已執行的測試結果、未能持續跟進患者。例子：一個涉及舒爾先生的家庭成員，因疏忽而死亡的案件中，以因晚期診斷提出訴訟，醫生最終賠償了超過一百萬美元。

重要的是要知道，如果早期治療，許多癌症病例可以治癒或可以緩解，以下類型的癌症對早期治療是很重要:。包括：乳癌、卵巢癌、肺癌、前列腺癌、結腸癌、睾丸癌、子宮頸癌、腎癌。(由於篇幅所限，下次再續談醫療事故)

醫療事故造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害或併發症，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富醫療事故律師，瞭解這些傷害可能造成的併發症，並尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到醫療事故傷害，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。  

癌症 併發症 越南

上一則

變種新冠病毒 去年5月始於休士頓

延伸閱讀

老翁同時3種血管病變 手術無插管救回

老翁同時3種血管病變 手術無插管救回
「挺川派」喬州眾議員格林 就職拒戴口罩惹議

「挺川派」喬州眾議員格林 就職拒戴口罩惹議
幾天後就能宣誓就任…路州眾議員當選人 染疫死亡

幾天後就能宣誓就任…路州眾議員當選人 染疫死亡
華女檢舉他人未戴口罩 被對方尾隨要她滾回中國

華女檢舉他人未戴口罩 被對方尾隨要她滾回中國
「南方經典炸雞」逆勢成長 北德增20分店

「南方經典炸雞」逆勢成長 北德增20分店
疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院

疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕