北維阿靈頓增2檢測亭 亞歷山卓鼓勵教師接種

維州阿靈頓郡(Arlington)本周增設兩個免費新冠病毒檢測 亭(kiosks)，儘管所用的檢測試劑可能存在偏差，但地方官員和流行病學家指此舉有利擴大檢測並防疫；相鄰的亞歷山卓市(Alexandria)本周也開始給公校 教師接種疫苗 。

阿靈頓郡兩個檢測亭每天中午12時開放至晚8時，分別位於Barcroft公園的Tucker Field和Aurora Hills社區中心，檢測不要求身分證件，且免費，有醫療保險者的檢測費用將由保險公司承擔，若無醫保，郡政府將為民眾支付，以此擴大篩檢，民眾只需自行用拭子檢測，48至72小時後可獲知結果。

這兩個檢測亭的檢測試劑來自Curative公司，聯邦食品藥物管理局(FDA)曾在上周表示該公司的檢測試劑不夠準確，可能把攜帶病毒者的檢測結果錯顯為陰性，但FDA仍緊急授權該公司可給有症狀的民眾檢測，以便擴大排查範圍。

阿靈頓郡不要求民眾必須獲得醫生許可才能檢測，任何人都能檢測；約翰霍普金斯大學衛生安全中心的流行病學家諾澤(Jennifer Nuzzo)表示，隨著確診人數加快增長，擴大篩檢總有好處，「只是民眾也需認清，陰性檢測結果不等於安全保障，該有的防疫措施仍需做到位」。

雖然阿靈頓郡的疫苗接種工作不斷推進，但病例增速仍在上升，目前該郡確診率達9.7%。

北維州多地也在本周一進入疫苗施打的第1B階段，即擴大給所有一線人員、教育工作者、超市員工、公交系統人員、郵差、部分政府人員，以及75歲以上的居民施打疫苗。

與此同時，維州絕大多數公校尚未恢復實體課，教師工會也要求各公校系統在所有教職接種疫苗前，都保持全網課教學；亞歷山卓市公校教育總監哈金斯(Gregory Hutchings)鼓勵所有教師報名接種疫苗，但學校不會因此強迫教師返校上實體課，該公校系統計畫26日開始允許部分學生返校上課。

當前維州疫苗施打進度比原計畫落後，州長諾譚(Ralph Northam)計畫將速度提升至每日施打5萬劑，但目前僅達十分之一。