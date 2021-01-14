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搶就職商機 華府店家推冰淇淋、啤酒新品

記者張筠／華盛頓報導
Ice Cream Jubilee店主受拜登孫女們的啟發，近日推出四種特色冰淇淋，慶祝拜登與賀錦麗即將上任。（Ice Cream Jubilee提供）
Ice Cream Jubilee店主受拜登孫女們的啟發，近日推出四種特色冰淇淋，慶祝拜登與賀錦麗即將上任。（Ice Cream Jubilee提供）

距離當選總統拜登就職不到一周，大華府安全隱患加劇，不過各地商家近期仍推出就職典禮相關的周邊產品，餐館也設計主題菜品，促進生意。

大華府冰淇淋店Ice Cream Jubilee近日推出「拜登特色冰淇淋」，該店店主維多利亞(Victoria Lai)表示，曾看到拜登孫女們在一段視頻裡講述拜登對冰淇淋的看法，說拜登最喜歡香草口味的冰淇淋，上面撒巧克力片或香草巧克力餅乾，並認為冰淇淋「是一款能給人帶來快樂、團結民眾的經典甜品」，維多利亞受此影片啟發，決定抓住商機，推出新品。

Ice Cream Jubilee在華府和維州阿靈頓郡各有一家門店，維多利亞說，新任總統是冰淇淋愛好者，副總統賀錦麗(Kamala Harris)也是一名「吃貨」(huge foodie)，所以用新款甜品來慶祝總統就職典禮，也能吸引更多食客；她預計未來還將在春節、情人節、櫻花季等時段推出特別甜品。

目前該店提供四種口味的冰淇淋，22日前都可網上訂購(https://bit.ly/39xEqfU)，維多利亞表示，該店的部分收入將捐給非營利組織，給有需要的孩子提供免費餐點。

Gerrard Street Kitchen餐廳近日推出兩款新的雞尾酒，「We The People」是特色松子酒加艾酒和蘇打水，並配有樹莓；「All-American」裡有Torani藍色糖漿，配上橙汁、薑汁啤酒等，兩種飲品均為藍色，以此向民主黨致敬，慶祝拜登與賀錦麗即將上任。

還有不少店面推出印有拜登與賀錦麗圖樣的酒精飲料，Capo Italian Deli本周推出限量版的「Biden Bubbly」香檳，該產品名稱的靈感來自於拜登競選團隊，每瓶都有拜登與賀錦麗舉手慶祝勝選的肖像。

Capo Italian Deli去年春天曾推出「Fauci Pouchy」的系列飲品，致敬美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)，現在又加入了以拜登與賀錦麗命名的「Pina Kamala」、「Joe Imbiben」飲料，同時還有以川普和潘斯命名的特色款「Trumpkin spice lattes」、「Mike Pencicillin drinks」。

華府啤酒廠商Atlas Brew Works本周末也將推出Amtrak Joe's Pilsner 和Madam Veep's IPA兩款新啤酒，組合預訂一開放就已售罄。

Capo Italian Deli本周推出限量版的「Biden Bubbly」香...
Capo Italian Deli本周推出限量版的「Biden Bubbly」香檳。（Capo Italian Deli提供）
華府啤酒廠商Atlas Brew Works本周末將推出Amtrak Joe’s...
華府啤酒廠商Atlas Brew Works本周末將推出Amtrak Joe’s Pilsner 和Madam Veep’s IPA兩款新啤酒。（Atlas Brew Works提供）
Gerrard Street Kitchen餐廳近日推出兩款新的雞尾酒「We T...
Gerrard Street Kitchen餐廳近日推出兩款新的雞尾酒「We The People」和「All-American」，飲品均為藍色，以此代表民主黨拜登與賀錦麗即將上任。（Gerrard Street Kitchen提供）

拜登 賀錦麗 華府

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