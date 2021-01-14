搶就職商機 華府店家推冰淇淋、啤酒新品

Ice Cream Jubilee店主受拜登孫女們的啟發，近日推出四種特色冰淇淋，慶祝拜登與賀錦麗即將上任。（Ice Cream Jubilee提供）

距離當選總統拜登 就職不到一周，大華府 安全隱患加劇，不過各地商家近期仍推出就職典禮相關的周邊產品，餐館也設計主題菜品，促進生意。

大華府冰淇淋店Ice Cream Jubilee近日推出「拜登特色冰淇淋」，該店店主維多利亞(Victoria Lai)表示，曾看到拜登孫女們在一段視頻裡講述拜登對冰淇淋的看法，說拜登最喜歡香草口味的冰淇淋，上面撒巧克力片或香草巧克力餅乾，並認為冰淇淋「是一款能給人帶來快樂、團結民眾的經典甜品」，維多利亞受此影片啟發，決定抓住商機，推出新品。

Ice Cream Jubilee在華府和維州阿靈頓郡各有一家門店，維多利亞說，新任總統是冰淇淋愛好者，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)也是一名「吃貨」(huge foodie)，所以用新款甜品來慶祝總統就職典禮，也能吸引更多食客；她預計未來還將在春節、情人節、櫻花季等時段推出特別甜品。

目前該店提供四種口味的冰淇淋，22日前都可網上訂購(https://bit.ly/39xEqfU)，維多利亞表示，該店的部分收入將捐給非營利組織，給有需要的孩子提供免費餐點。

Gerrard Street Kitchen餐廳近日推出兩款新的雞尾酒，「We The People」是特色松子酒加艾酒和蘇打水，並配有樹莓；「All-American」裡有Torani藍色糖漿，配上橙汁、薑汁啤酒等，兩種飲品均為藍色，以此向民主黨致敬，慶祝拜登與賀錦麗即將上任。

還有不少店面推出印有拜登與賀錦麗圖樣的酒精飲料，Capo Italian Deli本周推出限量版的「Biden Bubbly」香檳，該產品名稱的靈感來自於拜登競選團隊，每瓶都有拜登與賀錦麗舉手慶祝勝選的肖像。

Capo Italian Deli去年春天曾推出「Fauci Pouchy」的系列飲品，致敬美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)，現在又加入了以拜登與賀錦麗命名的「Pina Kamala」、「Joe Imbiben」飲料，同時還有以川普和潘斯命名的特色款「Trumpkin spice lattes」、「Mike Pencicillin drinks」。

華府啤酒廠商Atlas Brew Works本周末也將推出Amtrak Joe's Pilsner 和Madam Veep's IPA兩款新啤酒，組合預訂一開放就已售罄。