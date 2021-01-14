我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

總統就職典禮倒數一周 華府已封路限停

記者羅曉媛／華盛頓報導

當選總統拜登的就職典禮將於下周三在國會山莊舉行，但因華府近期緊張形勢升級，市中心路段本周二起就開始封路、限制停車，車輛進出華府將更艱難；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，還將公布更多封路信息，地鐵站也可能關閉。

從西北1街到東北2街的憲法大道，從西南華盛頓大道至東南2街的獨立大道，從東北憲法大道至東南獨立大道的1街，以及1街至2街的東北東國會大街，本周二起關閉到就職典禮之後的21日。

華府官員也不斷呼籲公眾和本地居民避開市中心，提醒駕車者在獨立大道以南、西北K街以北、2街以東和19街以西的區域另闢路徑；國家廣場(National Mall)附近已架起圍欄，沿著憲法大道和獨立大道，從7街封路到18街。

白宮附近包括14街至19街和K街至憲法大道的路段，13日開始也封路、限停；從本周五(15日)上午6時開始，白宮附近的停車庫將禁用，屆時仍停在這些車庫的車輛只能在就職日之後再移動。

任何人進入就職典禮周邊路段，例如白宮、國家廣場、國會山莊或其他市中心重要區域，將面臨安檢，並向安保人員講述具體的必要事由；包瑟說，「我們知道這些限制和封路將給居民和商家帶來極大不便，我要感謝你們的合作與配合，確保這些活動以及我們城市的安全非常重要。」

她鼓勵公眾註冊交通信息提醒，可發短信內容「INAUG2021」至888-777。

華府 白宮 地鐵站

上一則

三代同堂越裔家庭 6人染疫2死

下一則

新州青少年繪畫大賽報名 主題「戰勝疫情」

延伸閱讀

面臨死亡恐嚇 包瑟籲民避開市中心 華府工會籲酒店關閉

面臨死亡恐嚇 包瑟籲民避開市中心 華府工會籲酒店關閉
紐約市涉國會暴動再添一人 為暴徒提供彈藥武器

紐約市涉國會暴動再添一人 為暴徒提供彈藥武器

加強就職維安 愛彼迎禁止大華府地區下周任何訂房

加強就職維安 愛彼迎禁止大華府地區下周任何訂房
紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床
華府延長餐館堂食禁令 暫停國家廣場附近公車

華府延長餐館堂食禁令 暫停國家廣場附近公車

負責華府就職維安！ 國民兵知多少

負責華府就職維安！ 國民兵知多少

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休