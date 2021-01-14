總統就職典禮倒數一周 華府已封路限停

當選總統拜登的就職典禮將於下周三在國會山莊舉行，但因華府 近期緊張形勢升級，市中心路段本周二起就開始封路、限制停車，車輛進出華府將更艱難；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，還將公布更多封路信息，地鐵站 也可能關閉。

從西北1街到東北2街的憲法大道，從西南華盛頓大道至東南2街的獨立大道，從東北憲法大道至東南獨立大道的1街，以及1街至2街的東北東國會大街，本周二起關閉到就職典禮之後的21日。

華府官員也不斷呼籲公眾和本地居民避開市中心，提醒駕車者在獨立大道以南、西北K街以北、2街以東和19街以西的區域另闢路徑；國家廣場(National Mall)附近已架起圍欄，沿著憲法大道和獨立大道，從7街封路到18街。

白宮 附近包括14街至19街和K街至憲法大道的路段，13日開始也封路、限停；從本周五(15日)上午6時開始，白宮附近的停車庫將禁用，屆時仍停在這些車庫的車輛只能在就職日之後再移動。

任何人進入就職典禮周邊路段，例如白宮、國家廣場、國會山莊或其他市中心重要區域，將面臨安檢，並向安保人員講述具體的必要事由；包瑟說，「我們知道這些限制和封路將給居民和商家帶來極大不便，我要感謝你們的合作與配合，確保這些活動以及我們城市的安全非常重要。」

她鼓勵公眾註冊交通信息提醒，可發短信內容「INAUG2021」至888-777。