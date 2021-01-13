華府延長餐館堂食禁令 暫停國家廣場附近公車

為有效防疫並確保城市安全，華府將餐館堂食禁令延至22日，呼籲非必要商家遠程辦公。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)11日晚間宣布延長華府部分限制的實施時間，以此防疫 並確保在拜登就職典禮前後華府的安全，其中包括餐館堂食禁令延至22日，關閉博物館、圖書館等機構，並暫停國家廣場(National Mall)附近的公車服務，建議非必要商家遠程辦公。

為避免節假日期間新冠病毒在社區傳播加重，華府從聖誕節前夕開始禁止餐館堂食，而上周的國會暴亂也加劇華府緊張形勢；為保華府治安並有效防疫，包瑟要求在22日上午5時之前，所有餐館只提供戶外用餐、外送和外賣服務，非必要商家盡量遠程辦公，國家廣場區域的公車服務暫停，華府下城及市中心的道路關閉和停車限制調整等。

國家公園管理局(NPS)近日也以潛在危險為由，將華府的地標景點華盛頓紀念碑關閉至24日，國家廣場附近的公廁、停車區域和部分路段也暫時關閉。

川普支持者和相關組織計畫在總統就職典禮當天(20日)在華府舉行「Million Militia March」遊行 ，社交媒體上也有信息顯示20日將有極端組織、白人至上主義者等人聚集到華府，17日在國會山莊附近及美國各州首府都可能出現武裝遊行，也有挺川民眾呼籲19日舉行暴力示威。

包瑟因此致信要求國土安全部(DHS)在總統就職典禮前加強安保，並要求聯邦在24日前不發放任何集會許可；她支持總統就職典禮在戶外舉辦，但表示這需要聯邦配合市府加強防護，聯邦政府已批准包瑟的要求。