負責華府就職維安！ 國民兵知多少

由於華府屬於特區，不是一個州，因此市長沒有像其他州長可派遣國民兵的權力，必須向軍隊高層申請報告，才能調用國民兵。（記者張筠 / 攝影）

上周國會發生暴亂後，華府 乃至全美氛圍緊張，為防止總統就職典禮期間再發生暴亂，國防高層已計畫在華府派駐1萬5000名國民兵 (National Guard)，避免6日警力薄弱的情況再現。

國民兵是什麼？

國民兵屬於美國 國內的武裝力量，主要負責國內安全，各州及華府都有自己的國民兵，一般每月執勤一周，而在有颶風、地震等自然災害，或發生人為暴動等緊急事件時，各州長可發號施令啟動國民兵；華府國民兵目前有逾2700名成員。

華府國民兵的派遣

由於華府屬於特區，不是一個州，因此市長沒有像其他州長可派遣國民兵的權力，必須向軍隊高層申請報告，才能調用國民兵，這也是上周國會暴動當天，華府國民兵無法立即支援鎮守的原因之一。

華府國民兵權力有限

除了調用國民兵的程序較複雜，華府國民兵可管轄的範圍也受限。由於國會和國家廣場(National Mall)屬於聯邦領地，就算聯邦政府批准華府國民兵進駐，他們也無法進入這些地區。

各州向華府派國民兵

那在去年種族衝突引起的暴亂中，華府各處的國民兵又是怎麼回事呢？主要是各州州長都有權向華府派國民兵，無需獲得華府市長同意，只要國防高層同意即可，且華府市長無法將別州國民兵趕出華府。因此去年為控制種族衝突引發的暴亂，許多保守派的共和黨籍州長都下令往華府派兵，鎮壓示威抗議，當時華府一共來了5000多國民兵。

華府力爭自成一州

這也是華府多年來力爭自成一州的原因之一，市長無權自由調度國民兵，國民兵的權力範圍深受限制，市長更無法干涉其他州長派來的國民兵。

此外，各州派兵到華府後，國民兵在華府的開銷也需由華府納稅人承擔，而華府在國會參院沒有席位，在國會眾院享有一席，但卻因不是一州，僅是特區而沒有投票權，因此華府多年來都以「納稅卻沒話語權」(taxation without representation)的標語抗議現狀，力爭華府成為美國第51州。