馬州現2例新冠變種B-117！未滿65歲夫婦確診 1人曾出國

馬州 州長霍根(Larry Hogan)表示，傳染力更強的新冠變種病毒 毒株B-117已在馬州確診兩例，確診者均在65歲以下，兩人是夫妻，其中一人在感染前曾出國，兩人目前不需住院；州府正加緊接觸者追蹤，暫無跡象顯示該病毒已在馬州大面積傳播。

霍根說，確診的這兩例B-117病例是巴爾的摩地區居民，均在65歲以下，是住在同一屋簷下的夫妻，其中一人曾有國際旅行史，配偶預計是被其傳染；兩人做新冠病毒檢測時，實驗室發現「異常序列」，將結果遞交州衛生廳後確診是感染了B-117；兩人目前正在隔離，都不需要住院，相應的接觸者追蹤工作已開始，暫無跡象顯示有其他人被傳染。

B-117是去年底首次出現在英國的新冠變種病毒，聯邦疾病防治中心 資料顯示，該變種病毒至少已擴散到美國的八個州，並有72人確診。

馬州衛生廳表示，目前無跡象顯示B-117會造成更嚴重的疾病，或增加患者死亡率，但其傳染力要比其他毒株更強，不過無證據顯示現有新冠疫苗對B-117變種毒株的效果會減弱。

霍根指出，州衛生廳正密切留意馬州B-117變種病毒的情況，促請馬里蘭人謹慎對待，繼續遵守公共衛生防疫zhi dao至關重要，要戴好口罩、定期洗手，保持社交距離。

了解更多馬州新冠信息可見州府官網：covidLINK.maryland.gov。