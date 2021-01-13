我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

馬州現2例新冠變種B-117！未滿65歲夫婦確診 1人曾出國

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，傳染力更強的新冠變種病毒毒株B-117已在馬州確診兩例，確診者均在65歲以下，兩人是夫妻，其中一人在感染前曾出國，兩人目前不需住院；州府正加緊接觸者追蹤，暫無跡象顯示該病毒已在馬州大面積傳播。

霍根說，確診的這兩例B-117病例是巴爾的摩地區居民，均在65歲以下，是住在同一屋簷下的夫妻，其中一人曾有國際旅行史，配偶預計是被其傳染；兩人做新冠病毒檢測時，實驗室發現「異常序列」，將結果遞交州衛生廳後確診是感染了B-117；兩人目前正在隔離，都不需要住院，相應的接觸者追蹤工作已開始，暫無跡象顯示有其他人被傳染。

B-117是去年底首次出現在英國的新冠變種病毒，聯邦疾病防治中心資料顯示，該變種病毒至少已擴散到美國的八個州，並有72人確診。

馬州衛生廳表示，目前無跡象顯示B-117會造成更嚴重的疾病，或增加患者死亡率，但其傳染力要比其他毒株更強，不過無證據顯示現有新冠疫苗對B-117變種毒株的效果會減弱。

霍根指出，州衛生廳正密切留意馬州B-117變種病毒的情況，促請馬里蘭人謹慎對待，繼續遵守公共衛生防疫zhi dao至關重要，要戴好口罩、定期洗手，保持社交距離。

了解更多馬州新冠信息可見州府官網：covidLINK.maryland.gov。

馬州 變種病毒 聯邦疾病防治中心

上一則

離台逾2年被除籍 年金怎麼領？

延伸閱讀

新冠變種病毒B-117 馬州也確診2例

新冠變種病毒B-117 馬州也確診2例
減稅、發錢 馬州提10億紓困

減稅、發錢 馬州提10億紓困
遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評

遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評
馬州疫苗施打率不到24% 州長祭行政令：不打就給別人

馬州疫苗施打率不到24% 州長祭行政令：不打就給別人
馬州頒布緊急命令 聚會不得超十人

馬州頒布緊急命令 聚會不得超十人
馬州頒緊急令：聚會不得超十人 外州返回須檢測或隔離

馬州頒緊急令：聚會不得超十人 外州返回須檢測或隔離

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世