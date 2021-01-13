疫情、暴亂夾擊 官員：別來華府觀禮就職

總統就職典禮將至，又逢上周川普支持者「進攻」國會，華府 局勢緊張，大華府三地政府11日晚間發布共同聲明，喊話全美民眾，不要來華府觀禮就職，改以網上參與。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)、馬州州長霍根(Larry Hogan)、維州州長諾譚(Ralph Northam)11日晚發表共同聲明，引述上周發生在國會的暴亂事件，以及數字不斷飆升的嚴峻疫情，表示此次就職典禮所處的環境特殊，三地政府呼籲美國 民眾不要來華府參加就職典禮，而是在線上參與。

「值此艱難時期，1月6日已成為我們國家的至暗時刻。」他們在聲明中說，「但我們知道我們能熬過這段時間，因為美國的理念要比極端意識型態更堅強；團結一致，我們就能克服極端主義。」三地政府承諾，將與聯邦政府攜手合作，確保就職典禮期間首都地區的安全。

上周發生的國會暴亂造成五人死亡，另有一名當時執勤的國會警察 在四天後自殺，華府代理警察局長康提(Robert Contee)在記者會播放一名警察被暴徒攻擊的視頻畫面，稱「視頻令人反胃，顯然他在為自己的性命擔憂」；他說，華府警局至少有56名警察因此受傷，還有曾兩度奔赴伊拉克戰場的警員向他透露，國會暴亂比他們經歷的戰爭還可怕，「我們的警察是在戰鬥，不光是為了自己的生命，更是為了這個國家的民主」。

包瑟稍早已向聯邦政府要求公告華府的「防災狀態」(pre-disaster declaration)，以便獲得更多聯邦援助；鑑於地方及聯邦層面有越來越多人提到華府在總統就職典禮期間可能面臨的安全隱憂，川普總統已對華府發布緊急狀態公告，允許國土安全部和聯邦緊急事務管理局(FEMA)在需要時與地方政府合作，該狀態從本周一持續到24日。