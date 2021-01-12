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獨立帳篷、紫外線消毒 大華府餐館創意防疫

記者張筠／維州報導
維州亞歷山卓市老城的餐館Mia’s Italian Kitchen搭建獨立帳篷，並加裝紫外線消毒燈，平衡防疫和生意。（記者張筠／攝影）
維州亞歷山卓市老城的餐館Mia’s Italian Kitchen搭建獨立帳篷，並加裝紫外線消毒燈，平衡防疫和生意。（記者張筠／攝影）

為平衡防疫和冬季生意，大華府地區餐館近日推出創意戶外用餐方式，包括搭建獨立帳篷減少顧客間的接觸，安裝紫外線消毒燈，以降低新冠病毒擴散風險等。

大華府新冠確診病例持續攀升，各地政府收緊防疫限制，民眾擔憂外出用餐有風險，餐館經營也越發艱難，不過維州亞歷山卓市(Alexandria)的多家餐廳近日在戶外用餐區加裝紫外線消毒燈，例如位於商業發達區老城(Old Town)的餐館Mia’s Italian Kitchen和Vola’s Dockside Grill，該裝置的防疫原理與醫院手術房的消毒過程類似，但紫外線照射強度較低，不會讓食客曬黑，也不會傷害皮膚或眼睛；不少餐館業主表示，紫外線燈除了清潔空氣外，還有意想不到的裝飾效果，給顧客營造更好的用餐氛圍。

除了加強消毒，華府新興商業區Shaw的業主選擇加強顧客間的防護與隔離，由於華府現禁止堂食，餐館業主在戶外搭起獨立帳篷，既提升禦寒能力，也讓各桌食客之間保持充足距離，降低傳染風險。

餐館使用的獨立帳篷多為透明的塑膠材質，有兩扇門和兩扇窗，方便顧客與服務溝通，帳篷內部有發熱裝置，不同帳篷間隔12呎，每個帳篷內最多坐六人，部分餐館還在帳篷內加裝藍牙音響和卡牌遊戲，吸引顧客在戶外用餐。

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