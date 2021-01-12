剛應對國會暴亂 15年資深國會警察自殺

從業15年的國會警察里本古德在國會暴亂後自殺。（美聯社）

上周發生在國會的暴亂成為許多人眼中美國史上最黑暗的一天，而在一名國會警察 在暴亂中殉職之後，又有一名參與當天執勤的國會警察過世，他在上周末非上班時段自殺，國會警局尚未公布自殺原因。

51歲的里本古德(Howard Liebengood)，是從業15年的資深國會警察，自2005年開始在參院 分部工作，其父親是前任參院警衛長(Sergeant-at-Arms)；上周六，國會暴亂發生四天後，他在非執勤時段自殺，留下妻子和子女。

在北維州 費郡長大的里本古德，加入警隊之前曾是一名賽車手；據前同事回憶，里本古德經常在參院羅素辦公樓(Russell Senate Office Building)的入口執勤，「那是他最喜歡的上班地點」。

這已是國會暴亂發生後第二名國會警察死亡，42歲的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)在暴亂當天「與抗議者發生肢體衝突」，遭川普支持者用滅火器襲擊頭部，回辦公室昏迷，送醫後殉職；國會警局10日發聲明證實里本古德去世的消息，只說他在非執勤時段過世，並未透露死因。

國會警局並說，里本古德曾在1月6日當天參與應對暴徒「攻占」國會，「我們為這位友人兼同僚的過世哀悼，他曾與我們並肩作戰，保護國會議員及其員工，和所有在國會山莊服務者的生命安全」。

代表里本古德一家的律師波拉克(Barry Pollack)表示，他的離開是一個悲劇，其家人飽受打擊，希望外界能多給他們一些私人空間哀悼逝者。

川普總統10日下令為里本古德與斯科尼克降半旗，社交媒體上也滿是緬懷逝者的悲痛；里本古德是維州國會眾議員維克斯頓(Jennifer Wexton)選區的居民，她發推文表示，自己為他的去世深感悲傷，也為他的家人、所愛之人以及整個社區心碎。