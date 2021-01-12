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華府、北維第二階段疫苗 即起開打

記者羅曉媛／維州報導

節後疫情加劇之際，華府和北維州11日起開始新冠疫苗的第二階段施打，主要面向年長居民和其他易感「高危」人群；華府市長包瑟(Muriel Bowser)11日重申，新冠疫苗接種免費，「有醫保的不用共付額(co-pay)，沒醫保的也不用付錢，更不會被拒絕(施打)」。

華府在首輪新冠疫苗分發階段已施打2萬6672劑疫苗，對象主要是醫療業者和一線急救人員，預留給這些人群的疫苗還有1萬8753劑未施打；本周開始，華府將「三步走」再施打8300劑疫苗，第一步面向65歲以上居民、遊民避難所等群居環境的住戶或員工、懲戒中心人員，以及為新冠疫苗診所提供支援服務的非醫護人員。

第二步包括懲戒和拘留中心的囚犯、執法人員或其他公共安全人員、公立學校職工、兒童看護職工和超市店員；第三步則給法庭人員，或提供法律服務的居民，以及從事衛生、公共事業及社會服務項目的人員、公共交通員工、製造業員工、美國郵政員工、食品包裝及分發員工。

華府居民可通過醫療供應商預約打疫苗，或到市府網站(https://coronavirus.dc.gov/vaccinatedc)致電衛生局詢問；衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)說，人們對打疫苗的需求預計將持續上升，「今早8時之前，就有許多年長者在預約打疫苗」。

北維州的阿靈頓郡、費郡、勞登郡、威廉王子郡、亞歷山卓市，以及西南地區的Roanoke，也從11日開始受理疫苗第二階段的預約；截至本周一，維州已給第一階段優先接種的醫療業者和長照中心人員施打18萬9283劑疫苗，第二階段面向75歲以上者、懲戒中心人員、遊民避難所、流動勞工集中營(migrant labor camps)，以及無法遠程上班的各個必要行業員工。

地方衛生局將按以下順序聯繫必要行業員工施打疫苗：警察、消防和有害物質應對人員；懲戒中心及遊民避難所人員；K-12教師、學校教職及兒童看護人員；包括獸醫在內的食品及農業人員；製造業員工；超市職員；公共交通人員；美國郵政及私企的郵遞員；需要維持政府運作的工作人員。

目前電話預約人數較多，地方衛生局呼籲民眾保持耐心，有意者還可到所住郡市的政府網站預約或了解更多詳情。

馬州本周則繼續按第一階段規畫，給醫護人員和長照中心人員施打疫苗，截至本周一已施打14萬6172劑。

大華府三地的七日平均確診11日達到新高的8545例，維州11日新增4530例確診和10人死亡，馬州新增3012例和29死，華府新增202例和四死。

疫苗 華府 美國郵政

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