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減稅、發錢 馬州提10億紓困

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)11日揭曉總計10億元的經濟刺激與稅務減免法案，將為40萬馬里蘭人直接提供紓困金，並為5萬5000個小商家提供銷售稅減免等，以此緩解新冠疫情給馬州造成的經濟重創。

該法案名為「紓困2021」(RELIEF Act of 2021)，是「經濟復甦、生計、產業、企業家與家庭」的英文首字母縮寫，其中包括發給符合工作所得抵稅(EITC)福利勞工的2億6700萬元紓困金，家庭最高可得750元，個人最高可得450元，待法案簽署生效後，立即實施。

霍根表示，馬州預計有40萬人可收到該紓困金，該項目旨在幫助低收入居民；法案還包括1億8000萬元的重點稅務減免，主要針對疫情期間失去工作的居民，廢止所有州與地方的失業福利收入稅。

該法案也為餐館和小商業主提供3億元的稅務減免，其中包括最高1萬2000元的銷售稅優惠，以此讓商家保有更多現金，維持經營並讓更多員工不被解雇；該法案還將在2021年保護商家，不必面臨失業稅突然增加。

霍根表示，「紓困2021」法案將在州議會13日開始議期時作為緊急立法提出，他呼籲議員們立即通過該法案，「我想像不出還有什麼事能比通過這一法案更重要」，沒有紓困與稅務減免的每一天，意味著就有更多人失去工作、更多家庭失去房產、更多商家破產。

他指出，這項法案的資金有多個來源，例如州府的儲備金，也因好過預期的經濟復甦狀況有所提升，另外還有一小部分來自馬州的應急資金。

紓困金 馬州 疫情

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