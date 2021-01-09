表揚攻占國會者 維州共和黨參議員臉書遭凍結

維州共和黨州參議員蔡斯近日因表揚攻占國會者，社交媒體帳戶遭臉書凍結。(取自臉書)

臉書 8日凍結維州 共和黨參議員蔡斯(Amanda F. Chase)的帳戶，因她在6日的國會暴亂後在社交媒體上稱暴力攻占國會是「愛國者」的表現，同時譴責Antifa、BLM等左派團體，稱他們要對暴亂局面負責；維州民主黨州參議員譴責蔡斯的行為，並要求她離職。

蔡斯6日曾在華府對川普 支持者演說，但在他們暴力攻占國會前就離場，維州民主黨州參議員8日譴責她不僅加入示威，更試圖給「一場失敗的政變添磚加瓦」，要求她離職。

臉書8日也將蔡斯的帳戶凍結，禁止她在未來30天內發帖或評論，也不能在未來60天內於州議會的官方頁面上發布任何視頻，在未來90天內不得發起任何直播或在臉書上發布任何廣告，不過蔡斯仍在個人主頁上宣布了臉書凍結她帳戶的決定，該貼文沒有被臉書禁止。

蔡斯8日表示，左派自由主義者控制了社交媒體，試圖壓制川普支持者的聲音，「臉書將社交媒體的標準作為武器(weaponize)」，截至發稿前，臉書暫無評論。

此前臉書也將蔡斯的多條貼文標註為「虛假信息」，她曾公開表示，左派組織要對國會暴亂負責，同時表揚暴力攻占國會者為「愛國者」，「不要相信媒體的假新聞」。

在凍結蔡斯帳戶的前一天，臉書也宣布凍結川普總統的臉書和Instagram帳戶，直到20日的總統就職典禮結束。