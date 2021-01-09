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「下一代都在見證」 大華府公校籲機會教育國會暴亂

記者張筠／馬州報導
大華府公校官員呼籲教育工作者不要避諱談論國會暴亂事件，要機會教育，幫助學生理解社會正義、民主、政府等重要概念。(記者張筠 / 攝影)
大華府公校官員呼籲教育工作者不要避諱談論國會暴亂事件，要機會教育，幫助學生理解社會正義、民主、政府等重要概念。(記者張筠 / 攝影)

美國國會暴亂一事震動全國，大華府地區的公校官員表示，「我們的下一代都在見證」，因此教師有責任與學生討論此事，解答學生疑惑，公校也已給教師們分送相關教案，讓學生理解政府、民主、社會正義等重要概念，教師也需在必要時撫慰學生情緒，給學生安全的討論空間。

馬州喬治王子郡公校首席執行官古德森(Monica Goldson)本周在公開信中表示，教育工作者有責任討論國會暴亂及相關事件，回答學生的疑惑，她表示公校已分發相關材料，讓教師在課堂中與學生探討這次暴亂反映的社會問題，讓學生理解政府、民主、社會正義、道德、領導力等概念。

古德森說，痛苦的經歷也是機會教育，尤其在美國民主和社會經歷如此重大衝擊的時候，更需引導學生思考，在文本和具體事件中與學生討論，不能僅是簡單的列舉時間、地點、人物。

喬治王子郡公校K-12年級的社會研究總監羅斯(Sandra Rose)表示，公校也提供學生「安撫情緒」的空間，讓所有因此次國會暴亂後精神受影響的學生可以抒發，「學生在歷史課本中接觸過叛亂事件，但從未在當下生活裡見證」，因此教師需要幫助學生關聯知識，排解負面情緒。

馬州蒙郡公校(MCPS)和安奧蘭多郡公校也提供學生心理支持，並給學生「安全的討論空間」，公校官員也鼓勵家長與學生探討本次事件，培養學生的公民參與意識(civic engagement)。

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